Sodišče potrdilo Applovo zmago nad Samsungom

Sodišče je odločilo, da mora Samsung Applu zato plačati 533 milijonov dolarjev, zraven pa še pet milijonov dolarjev odškodnine za kršitev nekaterih patentiranih funkcij, poročajo tuje tiskovne agencije.

Apple je odločitev ocenil kot moralno zmago. "Odločitev je bolj pomembna od denarja, saj je pritrdilo našim navedbam, da je Apple sprožil revolucijo pametnih telefonov, Samsung pa je kopiral našo zasnovo," so ocenili.

Gre za proces, ki traja od aprila 2011, ko je Apple tožil Samsung, da je kopiral načrt in tehnologijo iphona in ipada. Samsung je temu nasprotoval in ocenil, da je šlo za svobodo ustvarjanja in da ni kršil Applovih pravic intelektualne lastnine.