Piranska občina izplačala 124 tisočakov nekdanji direktorici Obalnih galerij

Piranska občina je morala nekdanji direktorici Obalnih galerij Piran Lilijani Stepančič, ki jo je občinski svet pred tremi leti soglasno razrešil, izplačati okoli 124.000 evrov. Sklep o razrešitvi namreč ni bil zakonit, občina pa ji je morala zato izplačati vse plače s prispevki do konca njenega mandata, poročajo Primorske novice.

Javni zavod Obalne galerije Piran in Stepančičeva sta sodno poravnavo s piransko občino sklenila že lani jeseni. Ta pa je določala, da naj bi se delovno razmerje nekdanje ravnateljice končalo s prenehanjem njenega mandata oziroma 31. decembra 2017.

Piranski občinski svet je Lilijano Stepančič razrešil junija 2015. Z razrešitvijo se je strinjal tudi svet zavoda.

Občinski svet je sledil ugotovitvam občinske komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o neskrbnem in negospodarnem ravnanju Lilijane Stepančič, od neuskladitve programa dela s pogodbenimi obveznostmi in neureditve statusa nekaterih delavcev do nenamenske rabe sredstev ter naročanja odvetniških storitev preko finančnih okvirov zavoda.

Stepančičičeva je očitke o negospodarnem ravnanju na čelu zavoda, ki ga je vodila poldrugo leto, tedaj zavrnila. Upravno sodišče pa je lani presodilo, da je bila razrešitev nezakonita, saj sklep občinskega sveta ni vseboval obrazložitve.