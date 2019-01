Slovenski mojstri na kitajskem festivalu ledu in snega

Tekmovanje v izdelavi ledenih in snežnih skulptur poteka od danes do 14. januarja, Ice Festival Harbin pa poteka predvidoma do konca februarja.

V kitajskem mestu Harbin že od božiča poteka največji festival ledu in snega na svetu - Ice Festival Harbin. Poleg postavitve impresivnega ledenega mesta festival zajema tudi tekmovanje v izdelavi ledenih in snežnih skulptur, ki se ga letos ekipno udeležujejo slovenski ledeni mojstri.

Ledni mojster Miro Rismondo, avtor projekta Ledena dežela, je Slovenijo na tekmovanju v kitajskem Harbinu zastopal že predlani, lani pa se je tja odpravil z ekipo, ki je tekmovala v dveh kategorijah - ledene in snežne skulpture. Letos se festivala ponovno udeležujejo ekipno. Z Rismondom bodo tokrat tekmovali Robert Jenkole, Jure Pogačnik in Manca Tonja Rismondo.

Izdelovali bodo ledenega zmaja, človeške možgane in skulpturo iz obročev

V kategoriji ledenih skulptur bosta Rismondo in njegova hči, Manca Tonja Rismondo, v duhu teme letošnje Ledene dežele izdelovala zmaja. Zmaj bo narejen tako, da bo pritrjen v treh točkah in bo predstavljal zmaja v letu. Pogačnik in Jenkole pa bosta izdelovala skulpturo Electronic Occupation, ki bo predstavljala človeške možgane, ki bodo kot negativ vklesani v ledeni blok, z zunanje strani pa jih bo obdajalo tiskano vezje z napisom SOS.

V kategoriji snežnih skulptur bodo tekmovali skupno s skulpturo Rings of Eternity, ki bo predstavljala velik tehnični in umetniški izziv. Preprosti obroči, prstani, bodo prikazovali neskončno večnost, ki se povezuje iz enega prostora v drugega. Največji izziv pa bo predstavljalo odstranjevanje snega, saj bo treba odstraniti kar 98 odstotkov snega iz kubusa, velikega tri krat tri krat štiri metre in s kar 99-odstotno možnostjo kolapsa. Rismondo in njegova ekipa zato upajo, da jih bo čakal kakovosten in dobro utrjen sneg, piše v sporočilu za javnost.

Tekmovanje v izdelavi ledenih in snežnih skulptur poteka od danes do 14. januarja, Ice Festival Harbin pa poteka predvidoma do konca februarja.