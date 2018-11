Sredi Ljubljane postavili Ledeno deželo s 60 tonami ledu #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tema letošnje Ledene dežele so zmaji.

Tema letošnje Ledene dežele so zmaji. Foto: Ana Kovač

Ko se bodo jutri v naši prestolnici prižgale praznične luči, se bodo odprla tudi vrata v Ledeno deželo, kjer bodo lahko obiskovalci do 6. januarja občudovali ledene skulpture, ki so jih oblikovali slovenski in tuji umetniki.

Ledena dežela bo že šesto leto zapored popestrila zimsko dogajanje, letos prvič v središču Ljubljane. Vsako zimo je rdeča nit dežele pravljica in letos so to Zmaji na poti Nika Kupperja, pripoved o celovškem zmaju, ki oživi. Pomemben del zgodbe se dogaja v Ljubljani, mestu, katerega simbol je zmaj.

Niko Kupper je avtor slikanic za otroke, ki živi in dela na avstrijskem Koroškem. V delu Zmaji na poti pripoveduje o celovškem zmaju, ki čarobno oživi in se odpravi na popotovanje prek slovenskih dežel. Pomemben del zgodbe se dogaja tudi v Ljubljani, mestu, ki že stoletja živi v znamenju zmaja. Posamezna poglavja slikanice bodo oživela v tokratni Ledeni deželi.

Zgodbo je v ledene skulpture pretvorilo enajst umetnikov iz Finske, Rusije, Španije in Slovenije, kar jim je vzelo slab mesec, iskanje navdiha pa malce dlje. "Ledena dežela se pripravlja vse leto, ko zbiramo ideje in izdelujemo led, ki je večinoma slovenski," je pojasnil Miro Rismondo, avtor projekta Ledena dežela.

Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Likalnik nujen za oblikovanje ledenih skulptur

Za letošnjo Ledeno deželo, ki bo na ogled od 30. novembra 2018 do 6. januarja 2019, so umetniki porabili 60 ton ledu, skulpture iz njega pa so izdelovali s pomočjo motornih žag, dlet, kotnih brusilnikov ter s pripomočkom, ki ga ima vsako gospodinjstvo: likalnikom. "Tega nujno potrebujemo za lepljenje ledu, za glajenje. Brez likalnika skoraj ne gre," pravi Rismondo.

Avtor Ledene dežele Miro Rismondo z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem Foto: Ana Kovač

Skulpture se razprostirajo v dvorani, ohlajeni na približno minus pet stopinj Celzija, kjer obiskovalce čakata še ledeni tobogan ter ledeni bar, kjer bodo stregli vročo čokolado, kuhano vino in čaj v ledenem kozarcu.

"Ledena dežela je zagotovo ena od več kot dobrodošlih novosti letošnjega decembrskega programa, ne zgolj za otroke, ampak tudi za odrasle," je ob tem povedala Petra Stušek, direktorica zavoda Turizem Ljubljana.

Vstop v ledeno deželo na Kongresnem trgu bo odrasle stal sedem evrov, otroke od 5. do 13. leta pa pet.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Preverite še: