Božičkova dežela v težavah: prazniki se bližajo, snega pa od nikoder

Na skrajnem severu Finske imajo te dni nepričakovane skrbi. V krajih, ki se predstavljajo kot domovina Božička in s tem pritegnejo množice turistov, so namreč brez obvezne praznične opreme: snega.

Na Laponskem, pokrajini na severu Finske, december velja za glavno turistično sezono, v obdobju pred božičem se namreč tja vsujejo turisti z vsega sveta, da bi obiskali kraje, kjer naj bi živel Božiček. Laponska, predvsem tamkajšnje mesto Rovaniemi, se namreč promovira kot uradno prebivališče Božička.

Letos pa imajo nepričakovane težave - kraji, kjer do konca novembra običajno zapade že do 30 centimetrov snega, so letos dočakali le nekaj osamljenih snežink in snežne odeje, ki jo obiskovalci v Božičkovi deželi seveda pričakujejo, ni.

Tako "golo" je središče mesta Rovaniemi. Foto: posnetek zaslona/rovaniemi.fi

Zaradi pomanjkanja snega je več britanskih turističnih agencij že odpovedalo izlete in celo letalske polete na Laponsko, poroča CNN.

Turistični operater TUI je denimo odpovedal izlet v SnowVillage, turistično naselje v zimskem letovišču Kittilä, zgrajeno iz ledu, ki je ena od največjih laponskih atrakcij. Ledenega kompleksa namreč zaradi previsokih temperatur še niso mogli zgraditi.

Božičkov poštni urad v Rovaniemiju Foto: Getty Images

Tudi kratkoročna vremenska napoved tamkajšnjim turističnim delavcem ne vzbuja upanja, snega ni na vidiku vsaj še teden dni. In čeprav meteorologi pravijo, da je letošnje poletje, ki je v Skandinaviji podiralo vročinske rekorde in se nadaljevalo v nadpovprečno toplo jesen, prej izjema kot pravilo, jih po drugi strani skrbi, da bo na Laponskem v prihodnje vse manj snega.

Projekcije finskega meteorološkega inštituta namreč kažejo, da se bo količina zapadlega snega na severu Finske do konca stoletja zmanjšala tudi za tretjino, poroča Sky News. Sneg pa je za Laponsko, kjer se močno zanašajo na turizem, bistvenega pomena.

