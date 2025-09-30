Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
30. 9. 2025,
6.49

Osveženo pred

26 minut

Torek, 30. 9. 2025, 6.49

26 minut

Slovenija v poročilu State Departmenta ponovno med državami, ki izpolnjujejo standarde za odpravo trgovine z ljudmi

Avtorji:
Na. R., STA

State Department, ameriško zunanje ministrstvo, ministrstvo za zunanje zadeve ZDA | Lani in predlani je bila Slovenija uvrščena v drugo skupino, ker po mnenju ameriške vlade ni izpolnjevala standardov, letos smo znova napredovali. | Foto Reuters

Lani in predlani je bila Slovenija uvrščena v drugo skupino, ker po mnenju ameriške vlade ni izpolnjevala standardov, letos smo znova napredovali.

Foto: Reuters

Slovenska vlada v celoti izpolnjuje minimalne standarde za odpravo trgovine z ljudmi, navaja tokratno letno poročilo State Departmenta, ki Slovenijo po dveh letih ponovno uvršča v najvišji razred držav.

Za uvrstitev v višjo kategorijo je med drugim zaslužna prva obsodba trgovcev z ljudmi v zadnjih štirih letih, vendar State Department v poročilu o Sloveniji niza priporočila za še boljše delo.

"Uradniki so preiskali več primerov trgovine z ljudmi in prvič v zadnjih štirih letih kazensko preganjali kazniva dejanja trgovine z delovno silo. Vlada je zagotovila obsežno usposabljanje na področju boja proti trgovini z ljudmi za uradnike organov pregona, se povezala z mednarodno organizacijo za pripravo postopkov za prepoznavanje žrtev trgovine z ljudmi med mladoletniki brez spremstva in sprejela posodobljen nacionalni akcijski načrt za obdobje 2025–2026," piše v poročilu.

"Čeprav vlada izpolnjuje minimalne standarde, pa je identificirala manj žrtev in sprožila manj kazenskih pregonov. Organi so redno preiskovali in kazensko preganjali kazniva dejanja trgovine z ljudmi v skladu z zakoni, ki ne obravnavajo trgovine z ljudmi in predvidevajo manjše kazni. Vlada ni identificirala otrok ali prosilcev za azil kot žrtve, kljub tveganju trgovine z ljudmi v teh skupinah," navaja poročilo.

Številna priporočila

Med priporočili State Department navaja odločno preiskovanje in kazenski pregon trgovine z ljudmi ter ustrezne kazni. Prav tako poziva k proaktivnejši identifikaciji žrtev, zagotovitvi ustreznih sredstev in osebja v sprejemnih centrih za prosilce za azil, pregon trgovine z delovno silo kot kaznivega dejanja trgovine z ljudmi s strožjimi kaznimi in spremembe zakonodaje, da bo ta bolj usklajena z mednarodnim pravom. Poleg tega priporoča tudi, naj se izboljša usposabljanje sodnikov in tožilcev na področju trgovine z ljudmi, s poudarkom na uporabi nefizičnih sredstev v kaznivih dejanjih trgovine z ljudmi, kot sta goljufija ali psihološko prisiljevanje. Priporoča še okrepitev prizadevanj tožilcev za sistematično zahtevanje odškodnine za žrtve v kazenskih postopkih ne glede na to, ali so državljani EU ali ne.

