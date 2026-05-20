Slovenec na Hrvaškem oglobljen za 5.700 evrov

Slovenski voznik je bil na Hrvaškem kaznovan s 5.700 evri globe. Ne le, da je krepko prekoračil hitrost, policisti so ugotovili še številne druge nepravilnosti, poroča Net.hr.

V ponedeljek okoli polnoči so hrvaški policisti na avtocesti A3 pri Lipovljanih ustavili 28-letnega Slovenca, ki je avtomobil s slovensko registracijo vozil s hitrostjo 205 kilometrov na uro.

Poleg prehitre vožnje so policisti ugotovili, da ima 28-letnik zaradi prometnih prekrškov, ki jih je že v preteklosti storil na Hrvaškem, neporavnanih več glob v višini 3.720 evrov ter ugotovili, da ima prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Hrvaške.

Policisti so voznika aretirali in ga privedli na pristojno občinsko sodišče, kjer so mu izrekli dodatno globo v višini 1.980 evrov ter dodatno prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja na hrvaškem ozemlju za štiri mesece. Skupen znesek, ki ga mora Slovenec plačati hrvaški policiji tako zdaj znaša 5.700 evrov.