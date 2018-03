Slovaški premier Fico ponudil odstop

Foto: Reuters

"Danes sem ponudil odstop predsedniku republike (Andreju Kiski). Če ga bo predsednik sprejel, sem pripravljen jutri odstopiti," je sporočil Fico.

Fico bo očitno naslednja žrtev politične krize, ki je na Slovaškem izbruhnila po umoru novinarja konec februarja. Pred njim so odstopili notranji minister Robert Kalinak, minister za kulturo Marek Madarič, svetovalka slovaškega premierja Maria Troškova in vodja sveta za nacionalno varnost Viliam Jasan.

Kuciak je preiskoval korupcijo na Slovaškem in je pripravljal prispevek o povezavah med italijansko mafijo in ljudmi blizu Fica, ki je vse obtožbe sicer zanikal. Nedokončan prispevek so objavili po Kuciakovem umoru 26. februarja. 27-letnega Kuciaka in njegovo zaročenko so ustrelili in ubili na njunem domu v kraju Velka Mača blizu Bratislave.