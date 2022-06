Skrivnostno izginotje britanskega novinarja in spremljevalca #video

Brazilske oblasti pa še naprej ugotavljajo, kaj se je zgodilo britanskemu novinarju, ki je skupaj s strokovnjakom za domorodska plemena izginil v porečju Amazonke. Brazilska policija je aretirala še enega človeka, ki naj bi bil povezan s skrivnostno izginitvijo blizu brazilsko-perujske meje. 57-letni britanski novinar Dom Phillips in 41-letni brazilski raziskovalec Bruno Pereira sta izginila 5. junija, nekaj njunih stvari, tudi oblačila in prenosnik, so našli prejšnji konec tedna.

Drugi moški, aretiran v lovu za pogrešanim Domom Phillipsom, naj bi bil brat prvega osumljenca, ki so ga pridržali v Braziliji, lokalni policisti so zasegli tudi naboje za strelno orožje, medtem ko se iskanje britanskega novinarja nadaljuje. Pred brazilskim ministrstvom za pravosodje se je v podporo zbrala skupina protestnikov.

"Tukaj smo, da branimo življenje, življenja avtohtonih ljudi, branimo okolje in zahtevamo pravico za svoje pogrešane prijatelje. Želimo odgovore, in zato smo prišli sem, pred ministrstvo za pravosodje," je povedal Kamuu Dan Wapichana, predstavnik domorodnega plemena.

Preiskovalci našli osebne predmete

Preiskovalci so sicer že prečesali širše območje, kje naj bi se dvojica nazadnje nahajala. Našli so tudi njune osebne predmete − ti so se nahajali v bližini prebivališča moškega, ki so ga le dva dni kot prvega po izginotju aretirali.

"Svojci so povedali, da je bil v njegovem nahrbtniku njegov prenosni računalnik, vse njegove stvari, kot so nogavice, srajce, kratke hlače, delovno orodje. Lokalna policija je na čolnu, na katerem sta potovala, našla tudi sledi krvi, ki jo zdaj analizirajo, da bi ugotovili, komu je pripadala," je dodal Barbosa Amorim, gasilski poročnik Amazonije.

"Izginila sta na območju, ki bi ga morala varovati vlada. Zato menim, da to ni bila nesreča," je razložil Alex Norohna, sociolog, iz fundacije za domorodska plemena.

Izginotje povezujejo z zločinskimi organizacijami

Policija njuno izginotje povezuje s tamkajšnjimi zločinskimi organizacijami. Phillips, ki je več kot desetletje živel v Braziliji, je namreč pisal knjigo o Amazoniji, njegov brazilski vodič Bruno Pereira pa je raziskoval domorodna plamena v amazonskem pragozdu. Na dogodek se je odzval tudi brazilski predsednik.

"Iskanje se nadaljuje. Do zdaj zbrane informacije pa nas usmerjajo v prepričanje, da so ilegalne skupine z njima naredile nekaj hudega, ker so v reki že našli človeške organe, zdaj analiziramo DNK najdenih organov," je povedal brazilski predsednik Jair Bolsonaro.

Domačini, ki so bili v stiku z njim nekaj dni pred izginotjem, so povedali, da so Pereiri večkrat grozili zaradi kampanje proti nezakonitemu ribolovu na tem območju, svojci izginulih so zato prepričani, da je za njuno smrt kriva tako imenovana ribja mafija.