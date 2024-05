Skoraj sto let stara Ukrajinka pobegnila ruskim vojakom #video

V videoposnetku, ki ga je ukrajinska policija v ponedeljek objavila na družbenih omrežjih, je Lidija Stepanivna povedala, da je hodila deset kilometrov od Očeretine (v vzhodni ukrajinski regiji Doneck) do ukrajinskih položajev. Medtem ko so območje, po katerem je hodila, Rusi obstreljevali s topovi, je večkrat padla.

A kot pravi, je vztrajala in nadaljevala pot, ker ima takšen značaj. Med potjo si je pomagala s palico in spala na tleh. Vode in hrane med potjo ni imela.

Ukrainian Media: «A 98-year-old woman walked out of the occupied part of #Ocheretnya in the #Donetsk region. The "White Angels" (local police who assist in relocation of displaced persons) together with the military took her to the aid station.



Lidia Stepanivna walked the entire… pic.twitter.com/LUqpnRT9Ff