Škoda zaradi nezakonitega odklopa elektrike v Eco Resortu po oceni lastnika presega 300 tisoč evrov

Elektro Ljubljana je oktobra 2019 na podlagi odločbe okoljskega inšpektorata zaradi gradnje na črno osrednji objekt Slovenia Eco resorta odklopil z elektrodistribucijskega omrežja. Lastnik podjetja Matjaž Zorman se je na sklep inšpektorata pritožil in vložil zahtevo za izdajo začasne odredbe, poroča STA.

Najprej tej zahtevi ni bilo ugodeno, v začetku maja 2020 pa je bilo delno in do pravnomočnosti odločbe. Zorman je nato vložil tožbo proti državi in jo tudi dobil. Kot so poudarili v družbi, je iz odločitve sodišča jasno, da je bil poseg inšpekcij nezakonit. Škoda zaradi odklopa elektrike je po njihovih besedah ogromna, saj je bila destinacija zaprta devet mesecev.

Zahteva izločitev uradne osebe

Foto: STA Pooblaščenec družbe je zato pred dnevi na pristojno ministrstvo zahtevo za izločitev uradne osebe, saj meni, da uradna oseba ob tako hudih zlorabah ne more več nepristransko odločati v postopkih, ki potekajo, hkrati pa so podali prijavo tudi na Komisijo za preprečevanje korupcije in Nacioanlni preiskovalni urad, saj po njihovem mnenju vse okoliščine in dogodki kažejo na sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

"Odškodninski zahtevek še ni vložen, premoženjska škoda pa je samo iz naslova onemogočenega nočevanja prek 300 tisoč evrov, prišteti pa je treba še škodo iz segmenta gostinstva, prekinjenih pogodb in nenazadnje škoda zaradi poročanja," so dodali v podjetju.

V zahtevi za izločitev uradne osebe so med drugim navedli, da razlog za to niso procesne, dejanske in materialnopravne nepravilnosti, zaradi katerih so bile odločbe, ki jih je izdala uradna oseba kot prvostopni organ, odpravljene s strani pritožbenega organa in upravnega sodišča, poroča STA.

Dvom o nepristranosti

"Razlog za izločitev je to, da je uradna oseba prešla v določenem trenutku od odločanja 'ad rem' na odločanje 'ad personam'. Problematično je in dvom o nepristranosti vzbuja oz. pristranost uradne osebe izkazuje to, da je in kako je uradna oseba začela sistematično kršiti in 'suspendirati' zakon, ustavo in pravice zavezanca, vse z očitnim namenom in ciljem, da zavezanca ekonomsko zlomi oz. mu prepreči nadaljnje opravljanje dejavnosti," so navedli.

Prepričani so, da je inšpektor to počel, ker naj bi želel podkupnino za odpravo odločbe. Dodali so, da je uradna oseba poskrbela, da je bila odločba o odklopu elektrike izvršena, še preden jim je bila vročena, in sicer ponoči.