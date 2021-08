Škandal: bo princ Andrew zaradi domnevnega posilstva še ob kraljevi naziv? #VIDEO

Danes 38-letna Virginia Giuffre je princa Andrewa obtožila, da jo je dvakrat spolno zlorabil leta 2001. Prvič naj bi se zgodilo v Londonu v stanovanju Ghislaine Maxwell, s katero naj bi bil princ domnevno tudi v razmerju, drugič naj bi jo posilil v New Yorku.

''Želi si, da bi princ Andrew odgovarjal za svoja dejanja na sodišču, pred poroto, in da bi sodnik odločal o resnici glede njenih obtožb. In končno, želi si poslati sporočilo vsem bogatim in vplivnim ljudem, ki so vključeni v preprodajo spolnih sužnjev, vsem, ki zlorabljajo mlada dekleta, da to ni sprejemljivo in da se ne morejo skriti za svojim bogastvom in za močjo, niti za vrati palače,'' je dejal odvetnik Giuffrejeve David Boies.

Za BBC dejal, da je ne pozna

Le dan po tem, ko je bila zoper njega vložena tožba zaradi posilstva prve stopnje, je princ skupaj z nekdanjo ženo obiskal kraljico, ta je trenutno na poletnem oddihu, da bi se posvetoval o zadevi. Odvetniki princa, ki se zdaj poskuša skriti pred javnostjo, se sicer javno še niso odzvali na obtožbe. A je bil lani veliko bolj zgovoren princ sam.

''Virginia Guiffre pravi, da sta se spoznala leta 2001. Pravi, da sta skupaj večerjala, plesala v klubu v Londonu, potem pa sta šla v stanovanje, ki je bilo v lasti Ghislaine Maxwell, in imela spolne odnose. Kakšen je vaš odziv na to," so ga vprašali v intervjuju za BBC. "Ne spomnim se, da bi kadarkoli spoznal to mlado žensko," je odgovoril. "Ne spomnite se, da bi jo srečali," so vztrajali. "Ne,'' je povedal princ Andrew.

Čeprav sta se na eni od zloglasnih zabav celo fotografirala skupaj. V pogovoru za britansko televizijo BBC je takrat še zanikal vse obtožbe, povedal je, da ni vedel za nečedne posle svojega tesnega prijatelja Jeffreyja Epsteina. ''K njemu sem šel samo iz enega razloga. Povedati sem mu želel, da je, ker je obsojen zaradi spolnega prestopništva, neprimerno, da naju vidijo skupaj," je še izjavil v intervjuju. "Pa vendar, bivali ste v hiši obsojenega spolnega prestopnika?" Princ je dodal: "Da, je bilo priročno.''

Le eden govori resnico

Že takrat ga je Guiffrejeva pozvala, naj sodeluje v preiskavi zoper Epsteina in njegovo sodelavko Maxwellovo, spregovorila pa je tudi o prvem srečanju s princem: ''On ve, kaj se je dogajalo, jaz vem, kaj se je dogajalo, samo eden govori resnico in to sem jaz. Bilo je grozljivo, potil se je in pot je curljal name, kot da bi deževalo. Spolni odnos ni trajal prav dolgo. Bilo je odvratno. Potem je vstal in se zahvalil, jaz pa sem samo sedela na postelji in sem se počutila ogabno in osramočeno.''

Po objavi pogovora princ ni smel več opravljati kraljevih dolžnosti in čeprav je upal, da bi se lahko vrnil v javno življenje, bi se lahko zgodilo tudi to, da mu bodo odvzeli celo kraljevi naziv, skoraj zagotovo pa se ne bo nikoli več vrnil v javnost, tudi če bi mu na sodišču uspelo dokazati svojo nedolžnost. Bodoči kralj princ Charles se namreč boji, da bo škandal škodoval ugledu monarhije, radoživemu princu, kot ga Britanci radi poimenujejo, medtem grozi še ena tožba zaradi spolne zlorabe, tokrat zaradi otipavanja.