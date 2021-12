Silovit tajfun na Filipinih vzel pet življenj #video

Silovit tajfun Rai, ki je v četrtek dosegel Filipine, je v južnih in osrednjih delih države povzročil veliko škodo. Z območja poročajo o poplavah, prekinjeni oskrbi z električno energijo in odkritih strehah. Več kot 300 tisoč ljudi je zaščito pred divjanjem neurja poiskalo v zatočiščih, pet ljudi je glede na dosedanje podatke umrlo.

Ko je Rai v četrtek dosegel Filipine, je bil še supertajfun z vetrovi, ki so dosegali 195 kilometrov na uro. Do danes so se sunki glede na navedbe vremenoslovcev umirili na hitrost 155 kilometrov na uro. Neurje je sedaj na poti do med turisti priljubljenega otoka Palawan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Foto: Reuters

Zaustavljen je promet

Številne notranje lete v državi so zaradi tajfuna odpovedali, ladijski promet pa začasno ustavili. Več kot 300 tisoč ljudi se je začasno zateklo v zatočišča. Pet ljudi je glede na navedbe reševalnih služb umrlo, še več je bilo poškodovanih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

BREAKING: Typhoon #OdettePH (international name: Rai) intensifies further, slams into Surigao City in southern part of the Philippines. @cnnphilippines



📹 Surigao City Public Information Office pic.twitter.com/88H8JDz6F4 — Rex Remitio (@RexRemitio) December 16, 2021

Evakuacija je rešila številna življenja

Predstavniki nacionalne agencije za obvladovanje naravnih nesreč so navedli, da je še prezgodaj, da bi določili obseg škode po državi, glede na prva poročila pa naj v primerjavi s predhodnimi tajfuni podobne moči ne bi bila preveč obsežna in ne pričakujejo "veliko žrtev".

Foto: Reuters

Večino škode so zabeležili na infrastrukturi in hišah, so sporočili in dodali, da je množična evakuacija ljudi z njihovih domov pred neurjem rešila življenja, še poroča AFP.

Foto: Reuters