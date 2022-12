Severno Kalifornijo stresel potres z magnitudo 6,4

I’m in Rio Dell, just south of Ferndale, can confirm structural damage to this home, from the 6.4 earthquake in Northern California. @NorthBayNews pic.twitter.com/gyZKmenIi2 — Kent Porter (@kentphotos) December 20, 2022

Predhodno je USGS sporočil, da je verjetnost žrtev sicer majhna, vendar pa je mogoče, da bi potres s središčem na globini 17 kilometrov povzročil gmotno škodo. Obenem je nacionalni center za opozarjanje pred cunamiji ZDA (NTWC) sporočil, da cunamija zaradi potresa ne gre pričakovati.

Brez elektrike ostalo 60 tisoč ljudi

Nekoliko pozneje so iz okrožja Humboldt, kjer je Eureka, poročali o izpadu električne energije. Brez elektrike naj bi bilo skoraj 60 tisoč ljudi, je razvidno s spletne strani poweroutage.us.

A magnitude 6.4 earthquake rocked the Northern California coast early Tuesday morning, leaving thousands without power, at least one highway buckled and jittery residents feeling a wave of aftershocks. #FOX13 https://t.co/JbS7B51FGe — FOX 13 Seattle (@fox13seattle) December 20, 2022

"Elektrike ni v celotnem okrožju. Ne kličite na številko 911, razen če gre za nujen primer," je na Twitterju zapisal urad za izredne razmere v okrožju Humboldt.

Kalifornija znana kot redno prizorišče potresov

Kalifornija je sicer redno prizorišče potresov. Seizmologi ocenjujejo, da bo potres, ki bi lahko povzročil obsežno uničenje, to zvezno državo skoraj zagotovo prizadel v prihodnjih 30 letih.

V potresu z magnitudo 6,7 leta 1994 v mestu Northridge severozahodno od Los Angelesa je umrlo najmanj 60 ljudi, škoda pa je bila ocenjena na deset milijard dolarjev. Pred tem je potres z magnitudo 6,9 leta 1989 v San Franciscu zahteval 67 smrtnih žrtev.