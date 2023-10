Severna Koreja začela s premeščanjem topništva v Rusijo #vŽivo

21.30 Severna Koreja začela s premeščanjem topništva v Rusijo

Severna Koreja je začela dostavljati vojaško pomoč Rusiji, poroča Sky News.

CBS News je poročal o pogovoru z ameriškim uradnikom, ki je seznanjen s to zadevo. Dejal naj bi, da je Pjongjang začel premikati topništvo proti Moskvi.

Ni jasno, ali je podpora omejena ali je del nove dolgoročne dobavne verige iz Pjongjanga, še navajajo. Prav tako ni podrobnosti o tem, kaj naj bi Severna Koreja dobila v zameno. Poročilo se je pojavilo tri tedne po tem, ko je Kim Jong Un odpotoval v vzhodno Rusijo na srečanje z Vladimirjem Putinom in obljubil, da bo podprl sveto vojno ruskega predsednika proti Ukrajini. Srečanje je takrat povzročilo veliko zaskrbljenost Zahoda. Pojavilo se je tudi veliko ugibanj, da je obisk vključeval pogovore o morebitnem novem orožarskem poslu med obema državama.

19.40 Pirc Musar v Portu podprla prizadevanja za pravičen in trajen mir v Ukrajini

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes na srečanju 13 predsednikov držav skupine Arraiolos v portugalskem Portu na razpravi o vojni v Ukrajini izrazila podporo prizadevanjem za pravičen in trajen mir v tej državi. Ob tem je poudarila, da nobena rešitev ne bo trajna, če ne bo temeljila na dialogu in sporazumu, doseženem s pogajanji.

Pirc Musar je izpostavila tudi pomen solidarnosti z Ukrajino, spoštovanje mednarodnega prava in temeljnih evropskih vrednot, so sporočili z urada predsednice.

Po njenih besedah je enotnost EU pri tem ključnega pomena. "Ukrajini bomo še naprej nudili pomoč, skladno s svojimi zmožnostmi in dokler bo to nujno," je poudarila in pozdravila napredek Kijeva na poti v unijo.

V okviru druge razprave se je predsednica osredotočila na potrebo po skupnem soočanju s podnebnimi spremembami. Tudi v tem kontekstu je izpostavila pomen solidarnosti in medsebojne pomoči. Ob tem se je zahvalila predsednikom držav, ki so Sloveniji ponudile pomoč po avgustovskih uničujočih poplavah.

Enotno in takojšnje ukrepanje je v luči izrednih podnebnih razmer v svetu po mnenju Pirc Musar nujno. "Naša dolžnost je, da ravnamo v skladu s prizadevanji za ublažitev podnebnih sprememb in sprejemamo konkretne ukrepe, ki bodo uresničile ta prizadevanja," je dejala.

Opozorila je, da je je treba pri načrtovanju podnebnega ukrepanja upoštevati vidik varstva človekovih pravic in enakosti spolov ter v razpravo vključiti civilno družbo. Kot je dejala, bosta podnebna in vodna varnost tudi med prioritetami Slovenije kot nestalne članice Varnostnega sveta ZN.

V luči prihajajočih evropskih volitev prihodnje leto je predsednica spregovorila tudi o problematiki dezinformacij in izpostavila nujnost boja proti tem z namenom ohranitve demokratičnih procesov v EU. Podprla je tudi nadaljnjo krepitev enotne, solidarne, močne in odporne EU ter se zavzela za širitev Unije na Zahodni Balkan do leta 2030.

Skupina Arraiolos je neformalni format srečanj predsednikov Avstrije, Bolgarije, Estonije, Finske, Grčije, Hrvaške, Irske, Italije, Latvije, Madžarske, Malte, Nemčije, Poljske, Portugalske in Slovenije. Pirc Musar se srečanja na povabilo portugalskega kolega Marcela Rebela de Souse udeležuje prvič.

Srečanja od leta 2003 letno potekajo v eni od sodelujočih držav in nudijo priložnost za neformalno razpravo na najvišji ravni o razmerah v EU in svetu ter reševanju aktualnih izzivov. Lani so se predsedniki sestali na Malti, naslednje srečanje bo prihodnje leto gostila Poljska.

19.05 Ukrajina zamrznila premoženje treh ruskih tajkunov

Ukrajinsko sodišče je trem ruskim poslovnežem zamrznilo ukrajinsko premoženje zaradi njihove domnevne podpore ruski vojni v Ukrajini, so v petek sporočili tožilci in ukrajinska varnostna služba (SBU).

Mihajl Fridman (levo) in Petr Aven (desno). Foto: Reuters Gre za sredstva 20 ukrajinskih podjetij, ki so bila v lasti Mihaila Fridmana, Petra Avena in Andreja Kosogova, še navaja SBU. Veljali so za del bližnjega kroga predsednika Vladimirja Putina in so prispevali k "obsežnemu financiranju oborožene agresije Ruske federacije", so še zapisali, poroča Reuters.

Zamrznjena sredstva vključujejo vrednostne papirje in korporativne pravice operaterjev mobilne telefonije, proizvajalca mineralne vode, finančnih in zavarovalniških družb.

16.30 Ruski lovec prestregel ameriško patruljo

Ruski mediji poročajo, da je njihovo bojno letalo vzletelo proti ameriškemu patruljnemu letalu in ga pospremilo, ker se je približevalo ruskemu zračnemu prostoru.

Državna tiskovna agencija RIA je poročala, da so v zrak poslali MiG-31, da bi prestregel letalo ameriške mornarice P-8A Poseidon nad Norveškim morjem, pri čemer se je sklicevala na rusko obrambno ministrstvo.

6.39 Manj kot 24 ur po smrtonosnem napadu Rusi znova nad civiliste

V napadu ruske vojske na stanovanjsko poslopje v vzhodni regiji Harkov je bil ubit desetletni deček, še najmanj 23 ljudi je bilo ranjenih, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Tarča obstreljevanja z droni so bili ponoči tudi drugi deli države. V šestih regijah je ukrajinska zračna obramba sestrelila 25 od 33 ruskih brezpilotnikov.

"Še en ciljni napad Rusije na civiliste. Pod ruševinami smo našli truplo desetletnega otroka," je sporočil notranji minister Igor Klimenko. Regionalni guverner Oleg Sinegubov pa je dodal, da je bilo ranjenih 23 ljudi, vključno z 11-mesečnim otrokom. Reševanje in iskanje žrtev še potekata.

Glede na navedbe policije in Sinegubova je bilo mesto Harkov tarča obstreljevanja z vodenimi raketami. Ena je zadela cesto, druga pa trinadstropno stanovanjsko poslopje, kjer je zagorelo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Napad na Harkov, drugo največje ukrajinsko mesto, ki je od začetka ruske agresije redno tarča obstreljevanja, se je zgodil manj kot 24 ur po enem od najbolj smrtonosnih napadov v več mesecih, v katerem je v isti regiji v bližini mesta Kupjansk umrlo več kot 50 ljudi.

Obsežne dele regije Harkov so ruske sile zavzele že na začetku agresije februarja lani, a je ukrajinska vojska nato velik del ozemlja iztrgala iz njihovih rok v okviru bliskovite ofenzive konec lanskega leta.

Rusija je ponoči z droni sicer napadla tudi druge regije, poleg Harkova med drugim še Odeso, Mikolajiv in Dnipro. V šestih regijah je ukrajinska zračna obramba ponoči sestrelila 25 od 33 ruskih dronov tipa šahed, so na Telegramu javile ukrajinske zračne sile.

Po besedah guvernerja Odese Olega Kipra je bila tarča napada znova pristaniška infrastruktura na območju Izmaila, ki leži ob Donavi. Žrtev ni bilo, je pa bilo poškodovano skladišče žita.

O poskusih napadov z droni vnovič poroča tudi ruska stran. Ukrajina naj bi osem brezpilotnih letalnikov pozno v četrtek poslala nad regiji Belgorod in Kursk, po navedbah ruskega obrambnega ministrstva pa so jih sestrelili.