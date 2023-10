Bo to velik dan za Vladimirja Putina?

Vladimir Putin, ki je prevzel vodenje največje države na svetu konec leta 1999, bo 7. oktobra praznoval 71. rojstni dan. To je njegov drugi rojstni dan, ki ga praznuje sredi vojne v Ukrajini. Lani se na dan, ko je upihnil 70. svečko, ni zgodilo nič posebnega, so pa Ukrajinci udarili dan pozneje, 8. oktobra, ko je močna eksplozija uničila del Krimskega mostu.

Solovjov: Ukrajinci pripravljajo napad na Krimski most

Zaradi tega je ruski televizijski voditelj in Putinov propagandist Vladimir Solovjov pred dnevi v svoji pogovorni oddaji dejal, da se Ukrajinci pripravljajo na potezo, ki bo Putinu pokvarila rojstni dan.

Solovjov trdi, da bodo Ukrajinci želeli z raketami zadeti most na Krim. Ukrajinci so po mnenju Solovjova obsedeni s tem mostom, ki povezuje leta 2014 enostransko priključeni Krim in Kerški polotok, ki leži v Ruski federaciji. S tem mostom, ki so ga začeli graditi leta 2016 in ga zgradili dve leti pozneje, je Rusija vzpostavila prometno povezavo med Krimskim polotokom in Rusijo.

Preizkus novega ruskega orožja?

Po drugi strani pa so se pred dnevi pojavila ugibanja, ali bo morda Rusija prav na 7. oktober izvedla poskus z novim orožjem, ki lahko nosi tudi jedrsko konico.

O preizkusu manevrirnega izstrelka burevestnik so ugibali že pred enim letom:

To naj bi bil poskus z manevrirnim izstrelkom burevestnik, ki ga poganja jedrski reaktor in je dobil vzdevek leteči Černobil. O tem, da se Rusi v Arktiki pripravljajo na (vnovični) preizkus tega orožja, je prvi pisal New York Times.

Skromno praznovanje v ozkem krogu?

Po nekaterih informacijah naj bi imel Putin na svoj rojstni dan skromno praznovanje, ki naj bi ga organizirala nekdanja telovadka Alina Kabajeva. Zanjo se že dolga leta govori, da je tudi Putinova partnerica. Rojstnodnevno srečanje naj bi vključevalo ožjo družino in sodelavce.