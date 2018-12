Senatorka slovenskega rodu z vedno več podpore med demokrati

Demokratska senatorka slovenskega rodu Amy Klobuchar se je med demokratskimi volivci Iowe uvrstila na presenetljivo visoko četrto mesto ankete o tem, koga bi leta 2020 podprli za predsedniškega kandidata stranke. Pred njo so se uvrstili le Joseph Biden, Bernard Sanders in Beto O'Rourke.

Iowa običajno prva od vseh zveznih držav opravi strankarska zborovanja za izbiro predsedniških kandidatov demokratske in republikanske stranke. Gre za zvezno državo, katere volivci so skozi zgodovino iz neznancev ustvarjali najprej kandidate, potem pa tudi predsednike ZDA.

Sicer ne vedno, ampak brez dobrega rezultata v Iowi in takoj nato v New Hampshiru je bila zgodba za kandidate ponavadi končana.

Klobucharjeva v ZDA še vedno manj znana

58-letna Amy Klobuchar je morda znana v Sloveniji, v ZDA pa je še vedno manj znana senatorka, razen v Minnesoti in pri gledalcih televizije MSNBC, kjer je zadnje čase redna gostja za komentarje o dnevni politiki. Zaradi tega je deset odstotkov, ki jih je dobila med demokratskimi volivci Iowe, presenečenje, čeprav je v Iowi malce bolj znana kot drugje, saj gre za južno sosedo Minnesote.

Nekdanji senator iz Delawara in podpredsednik ZDA Joseph Biden je v anketi dobil 30 odstotkov glasov. Protikandidat Hillary Clinton leta 2016, senator iz Vermonta Bernard Sanders, je dobil 13 odstotkov, teksaški kongresnik Beto O'Rourke pa 11 odstotkov glasov.

Biden ostaja najbolj priljubljen, čeprav ima že 76 let. Sanders je star 77 let, O'Rourke pa le 46 let in številne v ZDA spominja na Baracka Obamo.

V zadnji, septembrski anketi prav tako vodil Biden, a takrat anketa Klobucharjeve še ni zaznala, prav tako ne O'Rourka.

Demokrati si zelo želijo žensko kandidatko

Omenjena anketa je Klobucharjevo prinesla na površje, čeprav se tako kot vsi preostali mogoči kandidati uradno še ni odločila za vstop v tekmo. Demokrati želijo imeti leta 2020 žensko kandidatko, če ne za predsednico, pa vsaj za podpredsednico.

Okrog 47 odstotkov demokratov iz omenjene ankete si želi mlajšega kandidata oziroma kandidatko s svežimi idejami. Le okrog 31 odstotkov jih želi zrelega kandidata z večletnimi izkušnjami. Po drugi strani pa je nedavna anketa časopisa Des Moines Register med demokrati ugotovila, da si večina zdaj zaradi Trumpa želi nekoga izkušenega.