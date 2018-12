Senatorka slovenskega rodu potrdila: Razmišljam o predsedniški kandidaturi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Klobucharjeva bi bila ustrezna kandidatka z vidika, da prihaja iz Minnesote, ki leži v regiji Srednjega zahoda, in ta regija bo verjetno odločilna za zmago. Skrajni zahod in severovzhod ZDA sta skoraj povsem demokratska, jug je popolnoma republikanski. Srednji zahod se lahko obrne v eno ali drugo smer. Klobucharjeva zato ne zamudi priložnosti za nastope na ameriških televizijah, najpogosteje pa jo vidijo Američani na televiziji MSNBC.

Na demokratski strani se sicer omenja več možnih kandidatov, ki bi stopili v boj z aktualnim predsednikom Donaldom Trumpom. Nekdanji podpredsednik ZDA Joe Biden se je pošalil ali pa mislil resno, ko je v pogovoru med predstavitvijo knjige na univerzi Montana zatrdil, da se ima za najbolj kvalificirano osebo v ZDA za položaj predsednika.

"Vprašanja, s katerimi se spoprijemamo, so vprašanja, s katerimi se ukvarjam že vse življenje," je dejal 76-letni Biden, ki bi leta 2020 seveda podrl starostni rekord za predsedniškega kandidata. Dodal je, da se bo odločil v naslednjih dveh mesecih.

Med imeni tudi televizijska zvezda Oprah

Možen kandidat je tudi temnopolti senator iz New Jerseyja Corey Booker, demokrati pa vse bolj omenjajo tudi Beta O'Rourka iz Teksasa, ki je novembra na vmesnih volitvah izgubil senatno tekmo proti republikancu Tedu Cruzu, vendar dovolj tesno, da ga resno omenjajo za predsedniško tekmo.

Omenjena imena trenutno najbolj izstopajo, nato pa jim sledi povodenj drugih, kot so senator iz Ohia Sherrod Brown, senatorka iz Kalifornije Kamala Harris, televizijska zvezda Oprah Winfrey, nekdanji pravosodni minister Eric Holder, guverner New Yorka Andrew Cuomo, nekdanji guverner Virginije Terry McAuliffe, senatorka iz Massachusettsa Elizabeth Warren in senator iz Vermonta Bernard Sanders.

Niti Hillary Clinton še ni priznala, da je po dveh neuspešnih kandidaturah za prvo predsednico ZDA, vključno s porazom proti kandidatu, kot je Trump, zdaj že res čas za upokojitev.