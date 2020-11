Se Švedska pripravlja na vojno?

Pisalo se je leto 1981, ko je svet še vedno tičal globoko v hladni vojni. Osemindvajsetega oktobra zjutraj tega leta sta ribiča iz Karlskrone na jugu Švedske pri vračanju domov s svojim ulovom na morski površini opazila skrivnostni naftni madež. Nekaj ur pozneje se je eden od ribičev vrnil, da bi malce podrobneje raziskal zadevo in ugotovil, od kod izvira naftni madež, zgodbo opisuje ameriška revija National Interest.

Sovjetska podmornica

Ko je ribič prispel na kraj, kjer je bil naftni madež, je zagledal skoraj 80 metrov dolgo podmornico, zagozdeno med skalami v bližini otoka Torumskär. Na častniškem stolpu podmornice je stal sovjetski častnik, oborožen z brzostrelko, in ribiča opazoval z daljnogledom.

Ribič je takoj odplul nazaj v Karlskrono in švedsko vojaško mornarico obvestil o sovjetski podmornici v švedskem teritorialnem morju. Kmalu je k nasedli podmornici prišla švedska patruljna ladja. Poveljnik ladje je posadko podmornice nagovoril v nemščini. Sovjeti so mu povedali, da so v švedsko morje zapluli po nesreči, in sicer zaradi pokvarjenega navigacijskega sistema.

Spodletelo vohljanje v švedskih vodah?

Švedi sovjetskim pojasnilom niso verjeli, saj je podmornica nasedla le šest morskih milj od švedskega vojaškega pristanišča. Prav tako je imela švedska mornarica prejšnji večer vojaške vaje, v katerih je njihova podmornica Neptun preizkusila novo vrsto torpeda, kar bi bilo lahko zanimivo za sovjetsko vojsko in je zato skrivaj poslala svojo podmornico na ogled preizkusa.

V obdobju hladne vojne so švedske vojaške ladje pogosto lovile sovjetske podmornice, ki so se pritihotapile v švedsko morje. Znova se je ta igra ponovila v zadnjih letih. Leta 2014 so tako švedske vojaške ladje iskale rusko mini podmornico, ki naj bi plula v švedskem teritorialnem morju. Foto: Reuters

Švedi in Sovjeti tik pred spopadom

Ker je proti nasedli sovjetski podmornici, na kateri naj bi bila tudi torpeda z jedrskimi konicami, plulo tudi sovjetsko vojaško ladjevje, so se kmalu pojavile napetosti med švedsko in sovjetsko vojaško mornarico. Po nekaj dneh napetosti so Sovjeti le lahko odvlekli svojo podmornico.

Švedska, ki je bila med hladno vojno nevtralna država, je zlasti v šestdesetih in sedemdesetih letih Sovjetsko zvezo večkrat obtožila, da njene podmornice plujejo v švedskem morju. Po koncu hladne vojne so se takšni vdori končali, znova pa se je zaostrilo leta 2014, ko so se zaradi ukrajinske krize in ruske priključitve Krima odnosi med Rusijo in Zahodom precej poslabšali. Tega leta je švedska mornarico iskala rusko mini podmornico, ki naj bi plula v švedskem morju.

Švedski strah pred Rusijo

Prav poslabšanje odnosov med Zahodom in Rusijo naj bi bilo razlog za to, da je Švedska precej povečala svoj vojaški proračun. "Švedska bo prizadeta, če bo v soseščini izbruhnila kriza ali kakšen oborožen spopad. Ni mogoče izključiti oboroženega napada na Švedsko (…). Imamo rusko agresijo v Gruziji, priključitev Krima v nasprotju z mednarodnim pravom, imamo spopade v Ukrajini, ruske vojaške dejavnosti v Belorusiji, krepitev ruske vojske na polotoku Kola. Obstajajo ruske dejavnosti v Baltskem morju in v zraku nad Baltskim morjem." Tako je sredi oktobra letos dejal švedski obrambni minister Peter Hultqvist, ko je predstavljal obrambni proračun za prihodnjih pet let.

Švedski obrambni minister Peter Hulqvist povečanje obrambnega proračuna upravičuje z ruskimi potezami v zadnjih letih. Foto: Reuters

Kot pišejo mediji, bodo švedske naložbe v obrambo največje v zadnjih 70 letih. Skandinavska država bo med letoma 2021 in 2025 povečala izdatke za obrambo za 27,5 milijarde švedskih kron, kar znaša okoli 2,7 milijarde evrov. V primerjavi s preteklimi obrambnimi izdatki bo to povečanje 40-odstotno. Za obrambo bo tako Švedska namenjala 1,5 odstotka svojega bruto domačega proizvoda (BDP). To je najvišji odstotek v zadnjih 17 letih.

Ustanavljanje novih vojaških enot

Švedski obrambni minister napoveduje, da bodo okrepili vse dele švedske obrambe, krepko se bodo tudi povečale naložbe v vojaško opremo. Po koncu hladne vojne se je Švedska delno razorožila, zdaj pa od leta 2014 poteka obraten proces. Januarja 2018 so spet namestili vojaško enoto na otok Gotland v Baltskem morju, in sicer kot znamenje Rusiji. Kupili so tudi ameriške protiraketne in protiletalske raketne sisteme Patriot.

V prihodnjih letih bodo tudi znova postavili na noge pet vojaških polkov, med drugim oklepni polk v Arvidsjauru na severu Švedske. Omenjeni polk so ukinili leta 2005. Njegovo ponovno postavitev Švedi označujejo kot znak tesnega vojaškega sodelovanja z Norveško in Finsko. To je del okrepitve vojaške prisotnosti na severu Švedske.

Več švedskih vojakov

Švedska sicer nima kopenske meje z Rusijo kot Norveška in Finska, je pa sever Švedske ozemeljsko najbližje ruskim vojaškim enotam na polotoku Kola. Konec septembra letos so Švedska, Norveška in Finska tudi podpisale sporazum o okrepljenem vojaškem sodelovanju.

Švedska je po koncu hladne vojne razpustila nekaj vojaških enot, zdaj jih bo znova postavila na noge. Foto: Reuters

Švedska bo tudi povečala število vojakov z zdajšnjih 60 tisoč na 90 tisoč. Država je splošno vojaško obveznost ukinila leta 2010, leta 2017 pa jo je znova uvedla za določeno število moških in žensk. Zdaj bo to število s pet tisoč do leta 2025 povečala na osem tisoč obveznikov.

Tudi Finska povečuje delež izdatkov za obrambo

Svojo vojaško moč krepi tudi Finska, ki je neposredna soseda Rusije. Že lani se je država tisočerih jezer odločila za povečanje obrambnega proračuna za leto 2020, po napovedih pa bo še več denarja v krepitev obrambnih sposobnosti vložila v prihodnjem letu, ko naj bi se obrambni proračun z letošnjih 3,2 milijarde evrov povečal na 4,9 milijarde, kar je 54-odstotno povečanje.

Največji delež denarja bo šel za okrepitev zračne obrambe, saj želi Finska do leta 2030 kupiti do 64 bojnih letal. Finska je tako kot Švedska nevtralna država, a tesno sodeluje z Natom.