Se spomnite slovenskih Facebook morilcev? Dobila sta posnemovalce.

Pogrešani Edin Zejčirović naj bi bil zadnjič s svojo družino v stiku 17. novembra. Čeprav je policija njegovo izginotje povezovala s sumom kaznivega dejanja umora, pa vse do 5. decembra organom pregona ni uspelo priti na sled osumljencem.

Kot je znano, je mladeniča umorila skupina štirih moških, to so Suan Halilović, Suvad Djedović, Nihad Hukić in Samid Šabanović. Ti naj bi Zejčirovića tako hudo pretepli, da je umrl zaradi poškodb, vse skupaj so posneli, njegovo truplo pa odvrgli na neznano lokacijo. To je med preiskavo razkril eden izmed osumljenih. Žrtev so storilci odvrgli v reko Savo.

Partnerjevo ljubosumje

Motiv za umor naj bi bilo moževo ljubosumje. Kot je slišati s posnetka, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, naj bi eden izmed osumljenih med pretepom izjavil: "Želiš k moji ženi? Želiš k moji ženi? Si jo poklical, da bi jo vprašal, ali kaj potrebuje?" Na posnetku je ravno tako razvidno resno maltretiranje, nasilno pretepanje in preklinjanje osumljene četverice.

Potem ko je posnetek prišel v javnosti, je policija območja Brčko prišla na sled osumljenim. Za moške so odredili enomesečni pripor. Preiskava umora še vedno poteka. Predvidena kazen za umor v Bosni znaša najmanj eno leto in največ deset let zapora.

Po pogrebu se je oglasil njegov brat

Dan po pogrebu se je v čustvenem zapisu oglasil Zejčirovićev brat. Med drugim je zapisal naslednje: "Če bi svojega brata videl 17. novembra, bi se mogoče še pozdravila. Brata sem videl 6. decembra, ko sem zaradi identifikacije trupla stopil v mrtvašnico. Stal sem in prosil Boga, da to ne bi bil on, še vedno sem verjel, da je živ. Stopil sem skozi vrata in videl brata, kako leži. Bil je lep kot vedno. Črni lasje, črna brada. Videti je bil kot maneken. Ljudje, predstavljajte si ta prizor. Si ga sploh lahko? Bog ne daj, da bi to kdo doživel. Tega ne privoščim nikomur."

Podoben primer tudi v Sloveniji

Podoben primer se je leta 2017 zgodil tudi v Sloveniji. Obsojena Aleš Olovec in Martin Kovač sta februarja 2017 pri naselju Podbočje v občini Krško pretepla takrat 26-letnega Andreja Cekuto, zaradi česar je ta pozneje umrl. Pretep sta Olovec in Kovač v živo prenašala na družbenem omrežju Facebook. Sodišče v Krškem je Olovca obsodilo na 21 let in 11 mesecev zaporne kazni, Kovača pa na eno leto manj.

Sodnica Cvetka Ogorevc Sotelšek je v izreku sodbe takrat navedla, da sta obtoženca svojo žrtev, ki je kasneje umrla zaradi poškodb, pretepla na grozljiv način. Vse skupaj sta snemala s telefonom in neposredno predvajala na profilu na Facebooku. Obtožencema so v navedeno kazen všteli tudi čas pripora, oprostili pa so ju sodnih stroškov.