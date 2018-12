Še ena ženska nakazala kandidaturo za predsednico ZDA

Devetinšestdesetletnica, ki v senatu od leta 2013 zastopa Massachusetts, je namreč vzpostavila poseben odbor, ki bo ugotavljal, kakšne možnosti bi imela v primeru kandidature. Ta odbor pa ji bo pomagal zbirati tudi finančna sredstva za kampanjo.

Every person in America should be able to work hard, play by the same set of rules, & take care of themselves & the people they love. That’s what I’m fighting for, & that’s why I’m launching an exploratory committee for president. I need you with me: https://t.co/BNl2I1m8OX pic.twitter.com/uXXtp94EvY