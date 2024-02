Še ena v vrsti mnogih evropskih držav uvedla služenje vojaškega roka

Latvija je z začetkom letošnjega leta uvedla naborništvo in se tako pridružila kopici evropskih držav, kjer je služenje vojaškega roka že uveljavljeno.

Zaradi bojazni pred širjenjem vojaškega konflikta zunaj ukrajinskih meja je Latvija z novim letom uvedla služenje vojaškega roka za moške, stare med 18 in 27 let. Služenje vojski bo trajalo leto dni, država pa upa, da bo na ta način pridobila okoli 61 tisoč vojakov, razdeljenih med aktivne in rezervne enote, poroča britanski Metro.

Vsakogar, ki zavrne vpoklic, lahko zaprejo. Izvzeti so le posamezniki z zdravstvenimi težavami, starši samohranilci in tisti, ki so vojski služili v tujini. Vpoklicani bodo prejeli mesečno plačo v višini nekaj manj kot 300 evrov.

"Ponovno smo uvedli naborništvo, da bi povečali velikost naše aktivne in pripravljene vojaške rezerve. Takšno stanje pripravljenosti je nujno, da Rusija jasno vidi, da je smer Evrope prepovedana," je za The Telegraph povedal latvijski zunanji minister Krisjanis Karins.

Baltska država se je tako pridružila drugim evropskim državam, kjer je naborništvo že obvezno, vključno z Avstrijo, Ciprom, Dansko, Estonijo, Finsko, Grčijo, Litvo, Moldavijo, Norveško, Švedsko, Švico, Turčijo, Ukrajino in Belorusijo.

Kaj bo naredila Slovenija?

O uvedbi delne vojaške obveznosti po švedskem modelu razmišlja tudi Nemčija, hrvaško ministrstvo za obrambo pripravlja koncept krajšega osnovnega vojaškega usposabljanja, Srbija pa načrtuje uvedbo obveznega služenja vojaškega roka. Načrt popolnjevanja oboroženih sil pripravlja tudi Slovenija.