V nekaj dneh že drugi posnetek papeža postal spletna senzacija #video

Potem ko je papež Frančišek po roki udaril vernico, ki ga je grobo potegnila k sebi, se je na družbenih omrežjih znova znašel nekaj mesecev star posnetek, na katerem papež roko umika ljudem, ki jo skušajo poljubiti. Pod objavami se je znova vnela burna razprava, ali ravna prav ali ne in ali je sploh primerna oseba za papeško funkcijo, češ da se do vernikov vede neprimerno ter da preveč spreminja tradicijo.





Papež Frančišek, ki je bil za novega papeža izvoljen 13. marca 2013, vse odkar je postal 266. papež kaže, da se v mnogih pogledih razlikuje od svojih predhodnikov.

Papež, ki ga imamo zdaj, je človek, ki zna rahljati stroge predpise, ki jih je Rimskokatoliška cerkev dolgo imela. Za razliko od svojih predhodnikov ne biva v papeški palači, temveč v skromnem apartmaju vatikanskega hotela Casa Santa Marta, kjer ob obisku Vatikana bivajo tudi drugi cerkveni dostojanstveniki in kjer lahko na neki način ostaja bliže ljudem.

Prav tako ne uporablja neprebojnega papamobila, ki ga menda imenuje "konzerva za sardine", temveč ga okrog prevažajo v preprostih avtomobilih. Celo na noč, ko je bil izvoljen kot novi papež, se je do hotela skupaj s kardinali odpeljal v minibusu in ne v papeški limuzini, kot je bila to poprej navada. Na sestanke si sam nosi svojo aktovko in, če je le mogoče, si račune plačuje sam ter tega ne prepušča asistentom, poroča portal Beliefnet.

Papež Frančišek ne želi, da ga ljudje gledajo kot nekoga, ki je nad njimi, temveč kot sebi enakega. Foto: Reuters

Papež Frančišek že od nekdaj velja za nadvse skromnega

Papež Frančišek se je rodil v Buenos Airesu v družini priseljencev z italijanskimi koreninami. Oče Mario je bil železničar, mati Regina pa gospodinja. Odraščal je v Buenos Airesu v delavski družini še s štirimi brati in sestrami.

Foto: Reuters In tudi po papeški izvolitvi še naprej živi po načelih skromnosti. Prav tako ne želi, da ga verniki vidijo kot nekoga, ki je nad njimi, zato je tudi na noč izvolitve namesto klasičnega blagoslova vernikov, ki jo običajno nov papež poda ob izvolitvi, prosil ljudi, zbrane na Trgu svetega Petra, naj oni molijo zanj.

In menda prav zato, ker se ima za enakovrednega ljudem, papež Frančišek ne mara, da se mu ljudje klanjajo in mu poljubljajo roko oziroma papeški prstan. Enakega mnenja je bil tudi eden njegovih predhodnikov, papež Benedikt XVI., ki se je menda prav tako izogibal poljubljanju roke.

Pravzaprav je to tako ali tako zastarela tradicija, ki se že dolgo več ne pričakuje od ljudi, pojasni župnik Janez Furman: "Papeži že dolgo nočejo biti več videni kot nekakšni vladarji, ki se jim je treba klanjati in jim poljubljati roke. Tudi med škofi tega že kar nekaj časa ni več." To se je resda pred stoletji počelo, da se je kazalo spoštovanje do visokih cerkvenih dostojanstvenikov in do cerkve kot institucije, a v sodobnih časih se tega ne počne več. Pa čeprav želijo še dandanes mnogi verniki s tem izkazati papežu, ko ga srečajo, neko spoštovanje.

Razlog za umikanje roke pred poljubi tudi higiena

Ko je tako pred nekaj mesecih po spletu zakrožil video, na katerem na enem od srečanj papež odmika roko vernikom, ki mu jo skušajo poljubiti, se je vnela burna razprava, ali je ravnal prav ali ne. In ko je zdaj taisti video v luči nedavnega incidenta z vernico, ki je papeža grobo potegnila za roko, znova pristal na družbenih omrežjih, se spet krešejo izrazito nasprotujoča si mnenja.

Pa čeprav je takrat tiskovni predstavnik papeža Frančiška Alessandro Gisotti pojasnil, da je imel za umikanje roke pred poljubljanjem tehten razlog. "Sveti Oče mi je pojasnil, da je bil vzvod za njegovo ravnanje preprost, in sicer higiena," je izjavo Gisottija povzemal portal ABC.net. Papež namreč ni hotel, da bi se prek poljubljanja njegove roke oziroma prstana med verniki širili bacili.

Ljudje še vedno razdeljeni zaradi incidenta z vernico, ki je papeža potegnila za roko

In tudi ko gre za še vedno aktualen incident izpred nekaj dni, kjer je vernico, ki ga je agresivno potegnila k sebi, udaril po roki, so se ljudje razdelili na dva pola. Medtem ko eni papeža zaradi reakcije vidijo kot slabega človeka, spet drugi poudarjajo, da se je odzval povsem nagonsko. In da je tako agresivno potegniti starega človeka k sebi, kot je to storila vernica v prvi vrsti, povsem nesprejemljivo ter da bi ga lahko resno poškodovala.

Temu mnenju se pridružuje tudi Janez Furman, ki si je posnetek večkrat pozorno ogledal:

"Če dobro pogledate, je bil papež Frančišek do srečanja z vernico, ki ga je močno zgrabila za roko in potegnila k sebi, dobro razpoložen. Rokoval se je z ljudmi, blagoslavljal otroke. Potem pa ga je, ko se je že obrnil stran in nameraval oditi, gospa v prvi vrsti agresivno zgrabila in potegnila nazaj k sebi. Najprej ji je rekel, naj ga spusti, in ko tega ni storila, jo je udaril po roki. Rekel bi, da je ravnal instinktivno, nagonsko. Se je pa kasneje za svoje ravnanje, čeprav je bila vernica tista, ki ga je agresivno potegnila k sebi in ga je njeno ravnanje, po izrazu na njegovem obrazu sodeč, zabolelo, opravičil. S tem je znova pokazal svojo človečnost in pohlevnost."

Ob srečanju s papežem mnoge vernike popade huda evforija

Tudi sam je bil enkrat na podobnem dogodku na Trgu svetega Petra v Vatikanu, kjer je vladala velika evforija in kjer so ljudje ob prihodu papeža kričali, kot da bi pred seboj ugledali svojega najstniškega idola oziroma zvezdnika.

"So verniki, ki so presrečni in veseli, ko v živo vidijo pred seboj papeža, in se znajo obvladati, so pa tudi takšni, ki jih zajame neka huda evforija in ki za tisti trenutek izgubijo razsodnost. Ko sem bil pred časom tam na podobnem dogodku na Trgu svetega Petra, so ljudje ob prihodu papeža Frančiška na ves glas kričali, se rinili naprej, da bi se rokovali za njim. Mi smo stali nekaj vrst bolj zadaj in skorajda nismo nič videli, ker je množica pred nami ponorela," se spominja sogovornik.

Sam torej meni, da se zdaj papežu po nedavnem incidentu z vernico godi krivica, ko ga vidijo kot slabega človeka in mu očitajo vse možne slabe stvari. Verjetno bi nagonsko vsak od nas na njegovem mestu ravnal enako.

Sam v papežu vidi nadvse pohlevnega človeka z velikim srcem, ki ima neverjeten posluh za ljudi in ki razume njihove življenjske razmere: "Papež Frančišek zelo dobro pozna človeško dušo in srce, razume, od kje izhajajo tako dobri kot slabi človeški vzgibi, je pohleven in velikodušen človek. Ves čas opozarja, da moramo ljudje sami sebe spreminjati."