Papež po škandalu imenoval novega vodjo vatikanske žandarmerije

Papež Frančišek je za novega vodjo vatikanske žandarmerije danes imenoval Gianluco Gauzzija Broccolettija. 45-letni Gauzzi Broccoletti, ki je bil do zdaj namestnik vodje vatikanske žandarmerije, bo tako nasledil svojega dosedanjega šefa Domenica Gianija, ki je s tega položaja odstopil v ponedeljek.

Gianluca Gauzzi Broccoletti je član vatikanske žandarmerije od leta 1995. Diplomirani inženir varnostne in zaščitne tehnike je bil od leta 1999 v Vatikanu pristojen za gradnjo in razvoj varnostnih struktur, vključno z varnostjo na internetu. Papeža je tudi spremljal na več potovanjih in skrbel za njegovo varnost.

Vodja žandarmerije odstopil zaradi uhajanja zaupnih podatkov

Dosedanji vodja vatikanske žandarmerije Giani, ki je bil na čelu vatikanske žandarmerije 20 let, je služboval v obdobju treh papežev. V minulih dneh je zaradi uhajanja zaupnih podatkov v medije podal odstopno izjavo, ki jo je papež Frančišek sprejel v ponedeljek. 57-letni Giani sicer vztraja, da ni odgovoren za uhajanje informacij.

Italijanski tednik L'Espresso in nekateri drugi mediji so nedavno objavili dokument vatikanske policije o suspendiranju petih vatikanskih uradnikov, pod katerim je podpisan Giani. Peterica naj bi bila tarča kazenske preiskave v zvezi z nezakonitimi finančnimi transakcijami v imenu osrednje vatikanske uprave, rimske kurije. Po navedbah medijev gre za naložbe v luksuzno nepremičnino v Londonu in porabo sredstev iz papeževega osebnega dobrodelnega sklada.