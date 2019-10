Zaradi uhajanja zaupnih podatkov odstopil vodja vatikanske žandarmerije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Domenico Giani je vatikansko žandarmerijo do današnjega odstopa vodil 20 let. Foto: Reuters

Zaradi uhajanja zaupnih podatkov v medije je odstopil vodja vatikanske žandarmerije Domenico Giani. Novico so javnosti sporočili iz vatikanskega tiskovnega urada. 57-letni Giani, ki je vatikansko žandarmerijo vodil 20 let, sicer vztraja, da ni odgovoren za uhajanje informacij.

Italijanski tednik L'Espresso in nekateri drugi mediji so nedavno objavili dokument vatikanske policije o suspendiranju petih vatikanskih uradnikov, pod katerim je podpisan prej omenjeni Domenico Giani. Peterica naj bi bila tarča kazenske preiskave v zvezi z nezakonitimi finančnimi transakcijami v imenu osrednje vatikanske uprave, Rimske kurije.

V Vatikanu razočarani zaradi razkritja imen uradnikov

Po navedbah medijev gre za investicije v luksuzno nepremičnino v Londonu in uporabo sredstev iz papeževega osebnega dobrodelnega sklada. Tiskovni urad v Vatikanu je uhajanje informacij danes obsodil in ga označil za precedens, "kar zadeva dostojanstvo vpletenih in ugled žandarmerije".

Giani je v pogovoru za vatikanske medije potrdil, da proti osebam, omenjenim v dokumentu, poteka preiskava in da so proti njim uvedli upravni ukrep. Dodal je, da je bil papež Frančišek razočaran zaradi razkritja njihovih identitet. "Kot poveljnika me je sram zaradi tega, kar se je zgodilo," je še povedal.