Po preiskavi v Vatikanu suspendirali več funkcionarjev

Potem ko je v torek vatikanska žandarmerija preiskala pisarno vatikanskega državnega tajništva in finančnega nadzornega urada AIF, so suspendirali pet vatikanskih funkcionarjev. V središču preiskav so več milijonov evrov vredne nepremičnine v tujini.