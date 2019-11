Papež: Sodelovanje med različnimi verami je pomembnejše kot kdajkoli prej

"Danes je čas, da si drzno predstavljamo logiko srečanj in dialoga," je poudaril papež Frančišek. Le tako je po njegovem mogoče reševati konflikte, je dodal. Izpostavil je, da se svet sooča z zapletenimi težavami, kot so globalizacija in njene obsežne posledice za celotno družbo.

Hitremu napredku stojijo nasproti revščina, konflikti, migracije in lakota. Vse te situacije nas po papeževih besedah spominjajo, da nobena regija ali del naše človeške družine ne more razmišljati ali oblikovati prihodnosti, kot bi bil ločen od drugih. "Časi, ko je bila možna izolacija, so mimo," je poudaril Frančišek.

Papež poudaril pomen medverskega dialoga

Papež je na srečanju, na katerem so poleg kristjanov sodelovali še budistični, muslimanski in hinduistični predstavniki, izpostavil, da bi moral dialog potekati v "duhu bratske solidarnosti". To bi po njegovem pripomoglo h končanju različnih oblik suženjstva, pri čemer je še posebej izpostavil žrtve trgovine z ljudmi.

Foto: Reuters

Ob tem je Frančišek sicer poudaril, da se ne bi smeli odreči svojemu verskemu ozadju. To je še posebej pomembno ob zdajšnjih trendih, ko vrednote in lokalne kulture izpodriva vsiljen enoten model človeka, predvsem pri mladih. Papež je danes obiskal tudi cerkev, zgrajeno v čast Nicholasu Bunkerdu Kitbamrungu, tajskemu duhovniku, ki je umrl leta 1944 in velja za mučenika. V pogovoru z verniki in redovnicami v cerkvi se je papež zahvalil "tistim, ki so v preteklosti prevzeli nase tiho mučeništvo vere".

Na srečanju s katoliškimi duhovniki in kateheti pa se je vrhovni poglavar Cerkve zavzel za to, da bi oznanjanje katoliške vere prilagodili lokalnim danostim. Kot je poudaril, mora krščanstvo dobiti "tajski obraz in tajsko obliko", da ne bi več veljalo za vero tujcev. Na Tajskem je sicer le 0,5 odstotka prebivalstva katoličanov.

Katoliško mladino je pozval, naj obdrži vero in zaupa v prihodnost

Ob koncu tridnevnega obiska na Tajskem je Frančišek v bangkoški katedrali daroval mašo, namenjeno mladim. Katoliško mladino je pozval, naj obdrži vero in zaupa v prihodnost. Mladim je še dejal, da ima Bog z vsakim od njih drugačne načrte, in jih označil za "novo generacijo z novim upanjem, sanjami in vprašanji ter zagotovo tudi nekaterimi dvomi". Maše so se poleg mladih udeležili tudi romarji iz Vietnama, Kambodže in Laosa.

Papež je na Tajsko, prvo postajo tokratnega apostolskega potovanja po Aziji, dopotoval v sredo. Foto: Reuters

Papež je na Tajsko, prvo postajo tokratnega apostolskega potovanja po Aziji, dopotoval v sredo. V soboto bo odpotoval na Japonsko, kjer bo med drugim obiskal Hirošimo in Nagasaki ter tam pozval k svetu brez jedrskega orožja. Potovanje bo sklenil v torek. To je tretje Frančiškovo potovanje po Aziji. Po izvolitvi pred šestimi leti je leta 2014 obiskal Filipine in Šrilanko, leta 2017 pa Mjanmar in Bangladeš.