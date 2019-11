Papež na Tajskem pozval k zaščiti žensk in otrok pred spolnim turizmom

Papež Frančišek je na drugi dan svojega obiska na Tajskem pozval k zaščiti žensk in otrok pred spolnim turizmom oziroma otroško prostitucijo, ki sta v tej azijski državi precej razširjena. Na ta problem, ki ga je označil za nadlogo, je Frančišek opozoril pred 60 tisoč verniki pri maši v prestolnici Bangkok, pa tudi na srečanju s tajsko vlado in pogovorih s tajskim premierjem.

"Mislim tudi na tiste ženske in otroke, ki so še posebej ranjeni in zlorabljeni ter izpostavljeni vsem oblikam izkoriščanja, suženjstva, nasilja in zlorab," je dejal papež na srečanju s predstavniki tajske vlade. V pogovorih s premierjem Prajutom Čanom Očo pa je pohvalil prizadevanja vlade za izkoreninjenje izkoriščanja žensk in otrok. Vlado je pozval, naj odpravi to zlo in žrtvam ponudi pot, kako spet pridobiti dostojanstvo.

Spolni turizem in otroška prostitucija v jugovzhodni Aziji precej razširjena

Spolni turizem in otroška prostitucija sta na Tajskem in v drugih državah jugovzhodne Azije precej razširjena. Tudi iz Evrope prihaja v regijo veliko moških, da bi imeli spolne odnose z domačinkami, ki so pogosto mladoletne. Prostitucija je na Tajskem sicer prepovedana.

Nekdanji general Prajut je na Tajskem na oblasti od vojaškega udara leta 2014. Od parlamentarnih volitev, ki so jih letos spomladi zasenčili očitki o nepravilnostih, vodi vladajočo koalicijo. Papež je sicer volitve danes označil za vrnitev k normalnemu demokratičnemu procesu.

Frančišek: Vsaka država bi morala zaščititi migrante in begunce

V pogovorih z vlado je omenil tudi migrante, ki v iskanju dela prihajajo na Tajsko iz sosednjih držav, kot sta Mjanmar in Laos. Kot je dejal, bi morala vsaka država zaščititi migrante in begunce. "Ne gre le za migrante. Gre tudi za obraz, ki ga želimo dati naši družbi," je poudaril. Tajska policija je po navedbah tujih medijev sicer znana po grobem ravnanju z begunci. Papež se je danes za zaprtimi vrati tudi zasebno srečal s kraljem Maho Vajiralongkornom.

Na Tajskem, kjer je le 0,5 odstotka prebivalstva katoličanov, želi Frančišek spodbuditi medverski dialog. Na srečanju z 20. vrhovnim vodjo tajskih budistov Somdejem Phra Maho Muneewonom je dejal, da bi morale vere spodbujati in zagotavljati bratstvo med ljudmi in biti "svetilnik upanja".

Papež bo iz Tajske odpotoval na Japonsko

Papež je na Tajsko, prvo postajo tokratnega apostolskega potovanja po Aziji, pripotoval v sredo. Obisk v državi bo sklenil v petek, ko se bo srečal z duhovniki, menihi in škofi na Tajskem ter v bangkoški katedrali daroval mašo, namenjeno mladim. V soboto bo odpotoval na Japonsko, kjer bo med drugim obiskal Hirošimo in Nagasaki ter tam pozval k svetu brez jedrskega orožja. Potovanje bo sklenil v torek.