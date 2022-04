Biden v Ukrajino pošilja duhove #vŽivo

58. dan vojne v Ukrajini. "Ljudje so ujeti v zakloniščih in njihova življenja so v rokah ene osebe – Vladimirja Putina," je v intervjuju povedal župan obleganega Mariupola Vadim Bojčenko. Na evakuacijo iz Mariupola čaka okoli 200 ljudi, a ta v sredo ni bila uspešna, saj jim je uspelo iz mesta rešiti le okoli 80 ljudi, je dejal župan. Medtem so satelitski posnetki razkrili novo množično grobišče okoli 18 kilometrov iz mesta. Ameriški predsednik Joe Biden je včeraj v Beli hiši naznanil 800 milijonov dolarjev dodatne vojaške pomoči Ukrajini za obrambo pred ruskim napadom. V Ukrajino bodo poslali 120 brezpilotnih letal, tako imenovanih dronov duhov, ki se v stilu kamikazov zaletijo v tarčo in so po enkratni uporabi uničeni.

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov



8.21 Ukrajina zavrača ruske trditve o padcu Mariupolja

8.19 Biden v Ukrajino pošilja 120 "dronov duhov"

4.55 "Življenja ljudi, ujetih v Mariupolu, so v rokah ene osebe"

6.43 OAS Rusiji odvzela status stalne opazovalke

8.21 Ukrajina zavrača ruske trditve o padcu Mariupolja

Opustošeno mesto Mariupolj se kljub ruskim trditvam, da so ga zavzeli, še naprej upira, je danes zatrdil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Sporočil je tudi, da je Rusija zavrnila predlog prekinitve ognja za pravoslavne velikonočne praznike. Na vzhodu Ukrajine se medtem glede na navedbe ukrajinske vojske spopadi zaostrujejo.

8.19 Biden v Ukrajino pošilja 120 "dronov duhov"

Ameriški predsednik Joe Biden je včeraj v Beli hiši naznanil 800 milijonov dolarjev dodatne vojaške pomoči Ukrajini za obrambo pred ruskim napadom. Napovedal je tudi poenostavitev postopkov za vstop ukrajinskih beguncev v ZDA, ki naj bi obenem poskušale prekiniti neformalne migrantske poti in vstop migrantov prek meje z Mehiko.

V Ukrajino bodo med drugim poslali 120 brezpilotnih letal, tako imenovanih dronov duhov, ki se v stilu kamikazov zaletijo v tarčo in so po enkratni uporabi uničeni.

6.43 OAS Rusiji odvzela status stalne opazovalke

Organizacija ameriških držav (OAS) je v četrtek zaradi napada na Ukrajino Rusiji odvzela status stalne opazovalke, kar je nemudoma pozdravil državni sekretar ZDA Antony Blinken. Sporočil je, da je OAS pokazala, da ne bo mirno opazovala ruskih kršitev mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic.

Blinken v nadaljevanju ni skoparil s kritikami na račun Rusije, ki jo je med drugim obtožil, da je z nesmiselno vojno iz domov pregnala več kot deset milijonov Ukrajincev, škodovala državnim gospodarstvom po vsem svetu, ogrozila varnost oskrbe s hrano in napadla temelje globalnega miru in varnosti.

OAS s svojo odločitvijo torej pošilja jasno sporočilo Kremlju, naj nemudoma konča vojno, umakne svoje sile in spoštuje mednarodno pravo.

4.55 "Življenja ljudi, ujetih v Mariupolu, so v rokah ene osebe"

"Ljudje so ujeti v zakloniščih in njihova življenja so v rokah Vladimirja Putina," je v intervjuju povedal župan obleganega Mariupola Vadim Bojčenko.

Izpostavil je, da so Rusi blokirali humanitarne koridorje in ustavili večkratne poskuse evakuacije civilistov. "Prosili so nas za zemljevide evakuacijskih koridorjev in posredovali smo jim jih. Vprašali so nas, koliko avtobusov s civilisti bo odšlo, in posredovali smo jim številko. In potem so uničili vse te poti, uničili so naše avtobuse," je pojasnil župan.

Po njegovih besedah je v mestu ujetih okoli sto tisoč ljudi, vojaki v jeklarni Azovstal pa se ne bodo predali: "Živi so in njihova življenja so v rokah ene osebe – Vladimirja Putina."

Na evakuacijo iz Mariupola čaka okoli 200 ljudi, a ta v sredo ni bila uspešna. V sredo so evakuirali okoli 80 ljudi, je dejal župan.

Satelitski posnetki so razkrili novo množično grobišče okoli 18 kilometrov iz mesta Mariupol, ki je z izjemo tovarne jekla Azovstal pod nadzorom ruske vojske. "Rusija je skrivala dokaze o svojih barbarskih vojnih zločinih v Mariupolu, tako da je trupla civilistov, ubitih med obstreljevanjem z granatami, zakopala v novo množično grobišče," je povedal župan Mariupola.