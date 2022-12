Satelitski posnetki razkrivajo, kaj Rusi počnejo na Arktiki

Russia's militarization of the Arctic shows no sign of slowing down https://t.co/Njh6g6k67u — CNN France (@CNNFrancePR) December 21, 2022

Da Rusija krepi svoje položaje na skrajnem severu, je v nedavnem intervjuju za CNN opozoril tudi generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg.

Z najnovejših satelitskih posnetkov je razvidno, da so Rusi utrdili in razširili svoje vojaške baze na območju Arktike. Predvsem so se lotili nadgradnje pristajalnih stez in baz, v katerih so nameščeni radarski sistemi. Gre za bazo v bližini mesta Olenegorsk na severozahodu države, ob Barentsovem morju v kraju Ostrovnoj, v kraju Tiksi na severovzhodu Rusije, najbolj severno rusko vojaško bazo Nagurskoje in bazo na otoku Kotelni.

Rusija je večji del kopenskih sil, nameščenih znotraj arktičnega kroga, poslala v boj v Ukrajino, medtem ko so pomorske sile ostale nedotaknjene, še piše CNN.

Dve novi arktični državi v zvezi Nato

Na drugi strani bo tudi zveza Nato okrepila svoj položaj na Arktiki, saj se ji bosta kmalu pridružili Švedska in Finska, katerih ozemlje sega v arktični krog. Povod za njun pristop k Natu sicer ni bila ruska prisotnost na Arktiki, pač pa njen napad na Ukrajino.

Stoltenberg je že poleti napovedal povečanje prisotnosti zveze Nato na Arktiki. Odločitev je utemeljil s tem, da Moskva na Arktiki ponovno odpira sovjetske baze in v njih namešča najsodobnejše orožje, kot so hipersonične rakete.

"Zveza Nato mora povečati svojo prisotnost na Arktiki," je za nemški časnik Welt am Sonntag dejal Stoltenberg in spomnil, da bo po vstopu Finske in Švedske v Nato od skupno osmih kar sedem arktičnih držav članic zavezništva, poroča STA.

Na potrebo po okrepitvi varnosti na severnem krilu zavezništva v boju proti Rusiji je prvi mož Nata opozoril tudi ob koncu obiska kanadske Arktike. Poudaril je, da zmogljivosti Rusije na skrajnem severu predstavljajo strateški izziv za celotno zavezništvo, in opozoril na znatno krepitev ruske vojske v regiji. Ta naj bi vključevala ponovno odprtje na stotine novih in nekdanjih sovjetskih vojaških baz na Arktiki in uporabo skrajnega severa kot testnega območja za najnaprednejše orožje, vključno s hipersoničnimi raketami.

Skrb vzbujajoče tudi početje Kitajcev

Hkrati je izrazil tudi zaskrbljenost zaradi kitajskega prodiranja na Arktiko, ki tam krepi svoj ladijski promet in iskanje novih virov. Kitajska naj bi nameravala zgraditi tudi največjo floto ledolomilcev na svetu.

"Peking in Moskva sta se zavezala, da bosta okrepila praktično sodelovanje na Arktiki. To je del poglabljajočega se strateškega partnerstva, ki je izziv za naše vrednote in interese," je dejal. Opozoril je še, da nove varnostne izzive prinašajo tudi podnebne spremembe, kar zahteva temeljit premislek o Natovi arktični drži.

Stoltenbergovo izjavo o povečanju prisotnosti Nata na Arktiki je obsodil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov in opozoril, da Zahod s tem zgolj nadaljuje politiko konfrontacije z Rusijo. Pri tem je še poudaril, da bo Rusija na ustrezen način zaščitila svoje interese, tako varnostne kot gospodarske.

Tudi ZDA so medtem naznanile krepitev svoje prisotnosti na Arktiki. Ameriške oblasti namreč nameravajo ustanoviti položaj veleposlanika za Arktiko, da bi s tem okrepile diplomacijo z arktičnimi državami in domorodnimi ljudstvi.

Arktika obsega območja ZDA, Danske, Finske, Islandije, Kanade, Norveške, Švedske in Rusije. Zadnja si lasti 1,2 milijona kvadratnih kilometrov Arktike, zlasti tamkajšnje surovine, kot sta nafta in plin. Pot čez Arktiko je tudi najkrajša povezava med Rusijo in Severno Ameriko, pri čemer se zaradi taljenja ledu odpirajo možnosti novih morskih poti.