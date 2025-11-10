Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Ponedeljek,
10. 11. 2025,
14.12

Osveženo pred

10 minut

Ponedeljek, 10. 11. 2025, 14.12

10 minut

Sarkozy bo izpuščen iz zapora

Avtor:
D.K.

Nicolas Sarkozy | Foto Reuters

Foto: Reuters

Sodišče je po poročanju tujih medijev odločilo, da bo nekdanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy po treh tednih prestajanja zaporne kazni predčasno izpuščen iz zapora. Ostal bo pod strogim sodnim nadzorom in ne bo smel zapustiti Francije.

Nicolas Sarkozy je pariško sodišče zaprosil za izpustitev iz zapora po tem, ko je 21. oktobra začel prestajati petletno zaporno kazen zaradi financiranja svoje volilne kampanje leta 2007 z denarjem pokojnega libijskega diktatorja Moamerja Gadafija.

Sarkozy bi lahko bil iz zapora La Santé izpuščen že danes zvečer.

Nicolas Sarkozy, Carla Bruni-Sarkozy
Nicolas Sarkozy, nekdanji prvi mož Francije, od danes v zaporu

Sarkozy je v pogovoru s sodiščem v Parizu prek video povezave svoj čas v samici opisal kot "naporen" in "nočno moro".

Javni tožilec Damien Brunet je priporočil, da se Sarkozyjevi prošnji za izpustitev ugodi, vendar se nekdanjemu predsedniku prepove stik z drugimi pričami v tako imenovanem "libijskem dosjeju".

Nicolas Sarkozy
Sarkozy obsojen na pet let zapora, plačati mora tudi sto tisoč evrov
