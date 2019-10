Sanders zaradi težav z zdravjem prekinil predsedniško kampanjo

Bernieja Sandersa so že operirali in mu vstavili v žilo dve žilni opornici, zaradi česar je do nadaljnjega odpovedal vse predvidene dogodke v tekmi za osvojitev predsedniške nominacije demokratske stranke in priložnost, da se novembra 2020 na volitvah pomeri z republikancem Donaldom Trumpom. Njegovi protikandidati mu pošiljajo želje za hitro okrevanje.

Senator iz Vermonta je neuspešno kandidiral za demokratsko nominacijo leta 2016, ki jo je osvojila Hillary Clinton in potem izgubila na volitvah proti Trumpu. Kljub zrelim letom se je znova podal v kampanjo, kjer ostaja med prvo trojico vodilnih demokratov - Joseph Biden, Elizabeth Warren in Sanders.

Na zadnjem televizijskem soočenju demokratskih predsedniških kandidatov septembra je deloval utrujeno, pa tudi njegov glas ni bil najboljši. V tretjem četrtletju mu je za kampanjo uspelo zbrati 25 milijonov ameriških dolarjev, čeprav ga je začela Warrenova, s katero zastopata skoraj enaka progresivna oziroma leva stališča, v anketah počasi dohitevati in tudi prehitevati.