Trump prosil Avstralijo za pomoč pri diskreditaciji Muellerjeve preiskave

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški predsednik Donald Trump je prosil avstralskega premierja Scotta Morrisona za pomoč pri diskreditaciji Roberta Muellerja oziroma njegove preiskave ruskega vpletanja v ameriške volitve leta 2016 na strani Trumpa. To poročanje ameriških medijev so danes v uradu Morrisona potrdili in priznali, da je premier privolil v pomoč.

Po konservativnem Wall Street Journalu je tudi New York Times, ki je navedel neimenovane ameriške predstavnike, v ponedeljek poročal, da je Scotta Morrisona za pomoč pri preiskavi, katere cilj je diskreditacija Muellerjeve preiskave, Donald Trump zaprosil v nedavnem telefonskem pogovoru.

Avstralija vedno pripravljena pomagati

Tiskovni predstavnik avstralske vlade je danes potrdil, da je Trump omenjeno prosil Morrisona. Ob tem je poudaril, da "je bila Avstralija vedno pripravljena pomagati in sodelovati v prizadevanjih za osvetlitev zadev, glede katerih potekajo preiskave". "Premier je to pripravljenost znova potrdil tudi v pogovoru s predsednikom," je dodal.

New York Times je tudi poročal, da je Bela hiša omejila dostop do prepisa tega telefonskega pogovora, tako kot v primeru spornega julijskega telefonskega pogovora Trumpa z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. V tem pogovoru je Trump Zelenskega prosil za preiskavo sina njegovega potencialnega demokratskega tekmeca na predsedniških volitvah leta 2020 Josepha Bidna, kar je privedlo do začetka preiskave v okviru postopka odstavitve Trumpa v predstavniškem domu kongresa.

Foto: Reuters Washington Post je medtem poročal, da je imel ameriški pravosodni minister William Barr v tujini več srečanj s tujimi obveščevalci v prizadevanjih, da bi spodkopal ugotovitev ameriških obveščevalcev, da je Rusija z vmešavanjem v volitve leta 2016 pomagala Trumpu do zmage.

Ob avstralskem voditelju se je Barr srečal tudi z britanskimi obveščevalci, pretekli teden pa je bil v Italiji skupaj z zveznim tožilcem Johnom Durhamom, ki preiskuje, kako in zakaj se je začela preiskava Trumpove kampanje in ali so bila pri tem upoštevana vsa pravila. Tudi Rim sta zaprosila za pomoč pri preiskavi Muellerjeve preiskave, je poročal časnik.

Za preiskavo sta sicer pomembna tako Avstralija kot Velika Britanija, saj je FBI julija 2016 prvotno preiskavo ruskega vpletanja v ameriške volitve uvedel po tem, ko je dobil namig avstralskega diplomata v Veliki Britaniji o srečanju ljudi, povezanih z ruskimi obveščevalci, s predstavniki Trumpove kampanje.

Barrova vpletenost v preiskavo Durhama je že vzbudila vprašanja, ali ne gre za strankarsko politično preiskavo. Pravosodno ministrstvo je stopilo v bran stikom v tujini, češ da Durham na ta način zbira podatke, vloga Barra pa je, da mu pomaga vzpostaviti stike.