Tesni sodelavci stopili v bran Trumpu, demokrati vztrajajo pri svojem

Spopad med republikanci in demokrati glede obtožb o zlorabi pooblastil na račun predsednika države Donalda Trumpa se je v nedeljo odvil v televizijskih studiih, kjer so v pogovornih oddajah Trumpovi sodelavci strnili vrste v njegovo obrambo, medtem ko so demokrati neomajno vztrajali pri nedopustnosti početja predsednika države.

Zavezniki predsednika Donalda Trumpa še naprej vztrajno zanikajo kakršnokoli zlorabo pooblastil in poskušajo diskreditirati žvižgača, ki je razkril Trumpov telefonski pogovor z ukrajinskim predsednikom. Predsednikov svetovalec Stephen Miller je v oddaji Fox News Sunday žvižgača označil za "saboterja, ki poskuša spodkopati demokratično izvoljeno vlado".

Po mnenju demokratov je bilo Trumpovo vedenje nezaslišano

Pravi žvižgač je po njegovih besedah Trump, češ da je v ameriškem nacionalnem interesu priti do dna korupcijskemu škandalu v Ukrajini. Trump je namreč v pogovoru z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim pozival k preiskavi očitkov korupcije na račun ukrajinske naftne družbe Burisma, član nadzornega odbora katere je bil sin nekdanjega podpredsednika ZDA Josepha Bidna.

Da je bila pravzaprav Trumpova dolžnost o tem spregovoriti s Kijevom, je v oddaji This Week na televiziji ABC zatrjeval njegov odvetnik Rudy Giuliani. "Če jih ne bi prosil za preiskavo Bidna, bi kršil ustavo," je.

Foto: Reuters Demokrati so medtem vztrajali pri svojem in zatrjevali, da je bilo že samo Trumpovo vedenje dovolj nezaslišano, da si zasluži odstavitev s položaja. "To je klasična zloraba oblasti. Bolj resno kot to sploh ne more biti," je prav tako na Fox News Sunday dejal demokratski kongresnik Hakeem Jeffries iz New Yorka.

Njegov kolega Adam Schiff, ki vodi preiskavo pred impeachmentom, je medtem v oddaji This Week pojasnil, da so se z žvižgačem dogovorili, da bo zaslišanje potekalo za zaprtimi vrati. Datum še ni določen. Schiff pa zagotavlja, da se bo to odvilo takoj, ko bodo njegovi odvetniki prejeli zadostna varnostna zagotovila, sploh glede zaščite njegove identitete.

T. i. ukrajinski škandal, ki se je izkazal za največjo krizo Trumpovega predsedniškega mandata doslej, se je začel odvijati sredi avgusta, ko je generalni inšpektor obveščevalne skupnosti dobil prijavo žvižgača glede pogovora Trumpa z Zelenskim. V njem ameriški predsednik ukrajinskega prosi za uslugo glede preiskave Bidnovega sina Hunterja.

Ta je bil namreč v času, ko je bil njegov oče ameriški podpredsednik pod Barackom Obamo, član nadzornega odbora družbe Burisma, ki je bila predmet korupcijske preiskave. Biden pa naj bi pritiskal na ukrajinske oblasti, da se tožilec, ki je vodil preiskavo, odpusti.

Minuli torek je demokratska predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi obelodanila začetek preiskav pred uradnim postopkom za odstavitev oz. impeachment Trumpa zaradi kršenja zakonov.