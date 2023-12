Samo pilot je vedel, kaj počne v zraku, potem pa ...

Glede na posnetek zaslona poti leta, ki ga je na CBS News Miami posredoval gledalec Ross Couples, se je pilot zasebnega letala odločil za hiter let na letališče Punta Gorda in z njega, da bi s svojim Piperjem PA-28 na nebu narisal božično drevo.

Verjetno nihče na tleh ni vedel, kakšni so pilotovi resnični nameni, a let N8618W je na spletnem mestu za sledenje letov razkril obliko, ki jo je pilot narisal visoko na nebu.

Po podatkih FlightAware.com je pilot potreboval slabi dve uri, da je narisal pot leta v obliki božičnega drevesa.

Pilot draws out Christmas tree flight path in skies above Southwest Floridahttps://t.co/dgh9m2Gj3h