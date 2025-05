"Precej prepričan sem, da se bomo v Haagu zavezali k ambicioznemu cilju na področju izdatkov. Verjetno bo šlo za cilj za naložbe neposredno v obrambo in za cilj za naložbe, povezane z njo," je na novinarski konferenci po neformalnem zasedanju zunanjih ministrov v turški Antalyi povedal Rutte.

Pri naložbah, povezanih z obrambo, gre po njegovih besedah za vojaško mobilnost, odpornost, podporo partnerskim državam in številna druga področja.

Koliko bo znašala nova zaveza, Rutte ni želel odgovoriti

O tem, koliko bo znašala nova zaveza oziroma načrt vlaganj, ki ga bodo potrdili v Haagu, ni želel govoriti. Je pa že pred časom dejal, da bodo morale članice za obrambo namenjati več kot tri odstotke bruto domačega proizvoda (BDP).

V minulih tednih so sicer po medijih zaokrožile neuradne informacije, da predlaga izdatke v višini 3,5 odstotka BDP za naložbe neposredno v obrambo in dodatnih 1,5 odstotka BDP za druge naložbe, povezane z obrambo in varnostjo.

Danes je poudaril še, da bo treba določiti tudi kredibilno pot, kako doseči cilje. Tega sicer ne bo mogoče storiti v enem letu, je priznal.

Po njegovih navedbah trenutno osem od 32 članic zavezništva ne izpolnjuje zaveze z vrha v Walesu leta 2014, da bodo v desetih letih izdatke za obrambo zvišale na dva odstotka BDP.

Po navedbah Rutteja trenutno osem od 32 članic zavezništva ne izpolnjuje zaveze z vrha v Walesu leta 2014, da bodo v desetih letih izdatke za obrambo zvišale na dva odstotka BDP. Foto: Guliverimage

Upa, da bodo vse članice pred vrhom v Haagu na dveh odstotkih

"Upam, da bodo vse članice pred vrhom v Haagu na dveh odstotkih," je dejal. Pri tem je omenil napovedi več držav, da nameravajo pospešiti zviševanje obrambnih izdatkov. Poleg Slovenije – ta namerava izdatke na dva odstotka BDP zvišati še letos, do leta 2030 pa na tri – je naštel še Luksemburg, Španijo, Italijo in Belgijo.

Zvišanje obrambnih izdatkov je bila zaradi spremenjenih varnostnih okoliščin osrednja tema današnjega neformalnega zasedanja zunanjih ministrov v Turčiji, namenjenega pripravam na vrh voditeljev, ki bo 24. in 25. junija na Nizozemskem.

Za Fajon je cilj treh odstotkov BDP do leta 2030 realističen

Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon je na zasedanju poudarila, da mora biti pristop k pogovorom o novi zavezi na področju izdatkov pred vrhom realističen v smislu višine deleža BDP in časovnice ter celosten, so sporočili z zunanjega ministrstva MZEZ.

"Cilj treh odstotkov BDP do leta 2030 je za nas realističen. To je jasno," je povedala Fajon. Ob tem je poudarila, da se Slovenija zaveda odgovornosti za skupno varnost, vendar pa se ne namerava odpovedati mirovni politiki, za katero se zavzema v zunanjepolitičnih odnosih.

Zunanji ministri govorili o prizadevanjih za sklenitev premirja med Rusijo in Ukrajino

Zunanji ministri so danes govorili tudi o prizadevanjih ZDA za sklenitev premirja med Rusijo in Ukrajino. Njuni predstavniki naj bi se še danes sestali v Istanbulu. Kot je po zasedanju v Antalyi povedal Rutte, so ministri izrazili polno podporo prizadevanjem ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Tudi Fajon je pozdravila napore ZDA, Turčije in evropskih držav za končanje vojne v Ukrajini.

"Slovenija poziva Rusijo k takojšnjemu in brezpogojnemu premirju. Pozdravljamo vsa prizadevanja za mir in končanje vojne. Če ne bo nikakršnega napredka v pogovorih v Turčiji, je nujno stopnjevati ameriški in evropski pritisk na ruskega predsednika (Vladimirja) Putina," so njene besede navedli na MZEZ.