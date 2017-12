Rusko kadilko veter odpihnil z balkona, pristala je v kupu snega

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ker reševalci do ponesrečenke v kraju Šahtjorsk niso mogli priti zaradi visokega snega, so jo iz snega izkopali in v bolnišnico prepeljali kar v nakladalni žlici bagra.

Zaradi snežnega viharja so morali reševalci ponoči na Sahalinu iz snega rešiti tudi 60 avtomobilov in avtobus s 30 potniki, ki so obtičali v snegu na eni od cest.

Močno sneženje je sicer v severnem delu Tihega oceana v tem delu leta običajno.