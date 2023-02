Ruski tank v Berlinu in Vstaja za mir

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški podporniki Ukrajine so v petek pred rusko veleposlaništvo ob obletnici ruskega napada na Ukrajino pripeljali uničen ruski tank.

Nemški podporniki Ukrajine so v petek pred rusko veleposlaništvo ob obletnici ruskega napada na Ukrajino pripeljali uničen ruski tank. Foto: Guliverimage

V nemški prestolnici Berlin se je v soboto na shodu s pozivom k mirovnim pogajanjem za končanje vojne v Ukrajini in ustavitvi dobav orožja Kijevu po ocenah policije zbralo deset tisoč ljudi, organizatorji pa njihovo število ocenjujejo na 50 tisoč, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

K shodu pod geslom Vstaja za mir pred Brandenburškimi vrati sta pozvali nekdanja vodja stranke Levica Sahra Wagenknecht in borka za pravice žensk Alice Schwarzer. Pred dvema tednoma sta objavili Manifest za mir, v katerem sta nemškega kanclerja Olafa Scholza pozvali, naj "ustavi stopnjevanje dobav orožja" Ukrajini. Pozivata tudi k prekinitvi ognja in mirovnim pogajanjem z Rusijo, da bi preprečili morebitno stopnjevanje konflikta v jedrsko vojno. Podpisalo ga je več kot 620 tisoč ljudi.

Scholz nasprotuje shodu

Kritiki so jima očitali, da je manifest "naiven" in da gre "za vodo na mlin" ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Kritiziral ga je tudi Scholz, ki je opozoril, da bi shod lahko oslabil podporo javnosti ukrajinskemu boju proti Rusiji.

Na sobotnem shodu, na katerem so se zbrali kritiki zahodne politike do vojne v Ukrajino in zagovorniki mirovnih pogajanj z Rusijo, je bila glavna govornica poslanka Levice Sahra Wagenknecht. Foto: Guliverimage

Za javno televizijo ZDF je ta teden pojasnil, da se ne strinja z vsebino manifesta, ker Putin "trenutno sprejema le eno obliko pogajanj, in sicer brezpogojno kapitulacijo, ki mu omogoča uveljavitev vseh njegovih ciljev", poroča portal Deutsche Welle.

Skrajni desničarji na shodu?

Minister za gospodarstvo Robert Habeck pa je vztrajal, da si "vsi, ki so pri zdravi pameti, želijo mir". Politik stranke Zelenih je ob tem na televiziji ARD dejal, da skušajo organizatorji shoda kot mir prodati nekaj, kar "imperialistični diktator" vsiljuje Evropi, kar bi pomenilo povabilo Putinu, naj napade druge države.

Udeležbo na shodu so zavrnili tudi levosredinski socialdemokrati (SPD) in stranka Levica.

Ruski tank T-72, ki je sodeloval na petkovem shodu v Berlinu, so na lani pri obrambi Kijeva uničili ukrajinski vojaki. Foto: Guliverimage

Skrajno desne skupine so medtem svoje privržence pozvale k udeležbi na shodu. Wagenknechtova je namreč za javno televizijo ZDF dejala, da so jasno povedali, da na shodu ni prostora za skrajne desničarske simbole, da pa so "dobrodošli vsi, ki želijo z odprtim srcem demonstrirati za mir".

Okrepljeno število policistov

Policija, zaskrbljena zaradi možnosti udeležbe skrajno desnih skupin, je okrepila varnost, tako da je za varnost shoda skrbelo 1.400 policistov. Po poročanju Reutersa je berlinska policija sporočila, da ni opazila, da bi se shoda udeležile skrajno desne skupine in da je shod potekal mirno.

Protestnika s sobotnega shoda v Berlinu. Foto: Guliverimage

Sobotni shod je sledil protestu v znak solidarnosti z Ukrajino, ki se ga je v Berlinu v petek zvečer, na dan prve obletnice ruske invazije na Ukrajino, udeležilo okoli deset tisoč ljudi. Na tem shodu, ki je bil pred ruskim veleposlaništvom v Berlinu, je imel osrednjo vlogo uničeni ruski tank T-72. Ta tank je lani sodeloval v ruskem napadu na Ukrajino, a so ga uničili ukrajinski branilci, ki so ustavili ruski prodor proti Kijevu.