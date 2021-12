Nemško sodišče: Putin je ukazal umor moškega v Berlinu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Umor se je zgodil 23. avgusta 2019 v parku Kleiner Tiergarten. Po mnenju tožilstva je šlo za dejanje maščevanja zoper gruzijskega državljana.

"Ruske državne oblasti so odredile likvidacijo žrtve," je danes dejal predsedujoči sodnemu senatu Olaf Arnoldi, ki se je strinjal s tožilstvom, da je bil umor skrbno načrtovan. Umor je bil maščevanje za nasprotovanje Kremlju, je dodal sodnik.

Foto: Reuters

Gruzijec od leta 2016 živel v Nemčiji

Gruzijec je od konca leta 2016 živel v Nemčiji kot prosilec za azil. Ruske oblasti so ga označile za državnega sovražnika in terorista zlasti zaradi domnevnega boja na strani separatistov v Čečeniji.

Nemško tožilstvo je na sojenju vztrajalo, da je Rus, ki je zagrešil umor, častnik ruske notranje obveščevalne službe FSB. V Berlin je odpotoval z lažno identiteto, da bi izvedel naročeni umor.

Sodniki obrambe Christian Koch, Ingmar Pauli in Robert Unger čakajo na izzid sodbe. Foto: Reuters

Obtožnica temelji na vprašljivih dokazih

Ob začetku sojenja je obtoženec prek svojih odvetnikov izjavil, da mu je ime Vadim S., da je star 50 let in je gradbeni inženir. Zanikal je kakršnokoli povezavo z rusko obveščevalno službo. Njegovi odvetniki pa so vseskozi trdili, da obtožnica temelji na zelo vprašljivih dokazih.

Sodba bo verjetno še dodatno zaostrila nemško-ruske odnose. Po umoru je nemška vlada obtožila Rusijo nesodelovanja v preiskavi in izgnala dva uslužbenca ruskega veleposlaništva v Berlinu.

Ruski predsednik Vladimir Putin je umorjenega Gruzijca označil za bandita in morilca. Te navedbe pa so po mnenju nemškega tožilstva le potrdile, da je Gruzijec v ruskih vladnih krogih veljal za terorista.