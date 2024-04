Ruske rakete zadele vrtec in fakulteto: ranjenih najmanj 18 oseb, Zelenski obljubil povračilne ukrepe

V ruskem raketnem napadu na mesto Dnipro na jugu Ukrajine je bilo ranjenih najmanj 18 ljudi, je danes sporočil guverner regije Dnipropetrovsk Sergij Lisak. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad obsodil in obljubil povračilne ukrepe. Dodal je, da so reševalne operacije že v teku, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Dnipro. Že 18 ranjenih," je na družbenih omrežjih zapisal Lisak. Dodal je, da je med njimi vsaj pet otrok, ki so jih odpeljali v bolnišnico. Njihova življenja niso ogrožena.

Ukrajinska služba za nujne primere je pred tem sporočila, da so ruske rakete zadele vrtec, fakulteto in eno od podjetij v mestu. Prav tako so objavile fotografijo dvonadstropne stavbe z razbitimi okni, ki je bila videti poškodovana.

Zelenski je napad že obsodil in obljubil povračilne ukrepe. Ob tem je zaveznice znova pozval k okrepitvi zračne obrambe. "Zračna obramba za Ukrajino pomeni zaščito življenj," je nadaljeval in dodal, da lahko z njo pred ruskim terorizmom rešijo na tisoče življenj.