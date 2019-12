Ruska policija aretirala opozicijskega voditelja Navalnega

"Alekseja so na silo pridržali in odvedli," je tvitnila Jarmiševa. Kot je pojasnila, se aretaciji ni upiral, policisti pa trenutno še preiskujejo prostore FBK. Po ugibanju tiskovne predstavnice so se odločili za preiskavo prostorov, ker bi moral Navalni danes prek portala Youtube nagovoriti svoje podpornike, kot to počne vsak teden, poroča STA.

Oblasti že več let proti Navalnemu

Foto: Reuters Zaposleni pri skladu so objavili videoposnetek, na katerem policisti skušajo vdreti v prostore z uporabo žage. Na drugem posnetku zamaskirani moški v črnih uniformah preiskujejo prostore. V ločenem primeru danes je opozicijski časnik Novaja Gazeta sporočil, da so oblasti preiskale moskovsko stanovanje ene od njegovih dopisnic Julije Poluhine, ki so jo nato pridržali in odvedli, ne da bi povedali kam. "Za zdaj to deluje kot ugrabitev," so zapisali pri časniku.

Preiskava naj bi bila povezana s članki o nezakonitih oboroženih skupinah na vzhodu Ukrajine. Oblasti v zadnjih letih okrepljeno posredujejo proti Navalnemu in njegovim zaveznikom, ki jih pogosto za krajši čas zaprejo. Ravno v sredo je Navalni sporočil, da so oblasti prisilno vpoklicale enega od njegovih zaveznikov in ga poslale na služenje v odmaknjeno vojaško oporišče na Arktiki. Po oceni opozicijskega voditelja so mu nezakonito odvzeli prostost.

Uslužbenec FBK Ruslan Šavedinov je izginil v ponedeljek, potem ko je v njegovo stanovanje v Moskvi vdrla policija. Ponovno se je pojavil v torek na otočju Nova dežela na Arktiki, še navaja STA.