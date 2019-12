Neverjetno: prebivalci Moskve zaman čakajo na sneg

Temperaturni rekordi v tem delu leta ne padajo samo v Avstraliji, ampak tudi v Rusiji. Včeraj je bil v Moskvi najtoplejši decembrski dan v zgodovini države. Živo srebro se je čez dan namreč povzpelo na 6,2 stopinji Celzija, kar je bilo za Moskovčane, ki so v zimskih mesecih vajeni snega in mraza, prvovrstno presenečenje.

Rusko prestolnico v tem času leta ponavadi prekriva debela plast snežne odeje. Letošnji decembrski prazniki so v tem pogledu izjemni, snega pa se v Moskvi ne morejo nadejati še vsaj nekaj dni. Nenavadno visoke temperature v tem delu leta so po poročanju CNN v državi že sprožile javno razpravo o podnebnih spremembah, ki se sicer bolj redko znajdejo v središču pozornosti ruskih medijev, politike in družbe.

Putin izrazil dvom, da je za globalno segrevanje odgovoren človek

Na nedavni letni konferenci so novinarji predsednika države Vladimirja Putina med drugim vprašali, kakšno tveganje za Rusijo predstavljajo podnebne spremembe. Putin je dejal, da se zaveda, da povprečne temperature na globalni ravni naraščajo, vendar je izrazil dvom, da je za globalno segrevanje odgovoren človek.

Ruski predsednik Putin je izrazil dvom, da je človeštvo glavni krivec za podnebne spremembe. Foto: Reuters

"Vemo, da so v zgodovini našega planeta obstajala obdobja segrevanja in ohlajanja ozračja," je povedal Putin in pojasnil, da bi bilo za globalno segrevanje lahko krivo tudi vesolje. "Že majhen nagib zemljine osi in njene orbite okoli Sonca lahko privede do vidnih podnebnih sprememb na Zemlji," je menil Putin.

Pravoslavni božič bi bil lahko bel

"Vendar pa ne smemo sedeti križem rok. Po najboljših močeh se moramo potruditi, da bi omilili te dramatične spremembe," je še dodal predsednik največje države na svetu. Medtem ko se ruski katoliki na današnji dan ne morejo računati na sneg, pa bi ta lahko zapadel do 7. januarja, ko božič v Rusiji praznujejo pravoslavni verniki.