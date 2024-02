Rusija naj bi preprečila napad komandosov na jugu Ukrajine #vŽivo

Rusija je danes sporočila, da je preprečila poskus izkrcanja ukrajinskih posebnih enot na območju v južni Ukrajini, ki je pod rusko zasedbo. Pri tem naj bi bilo ubitih 25 ukrajinskih vojakov. V Kijevu so ta poročila delno potrdili. Z bojišč na fronti v vzhodni Ukrajini medtem poročajo o hudih bojih med ukrajinskimi in ruskimi silami.

Pomembnejši dogodki dneva:



13.00 Rusija naj bi preprečila napad komandosov na jugu Ukrajine

Kot so danes sporočili z ruskega obrambnega ministrstva, so njihove sile preprečile poskus izkrcanja ukrajinskih specialnih enot na peščeni plitvini Tendrivska Kosa v Črnem morju, ki je v ruskih rokah.

Pri ministrstvu so še navedli, da so ruski vojaki "uničili ukrajinsko diverzantsko skupino iz 73. mornariškega centra za posebne operacije, ki je z gliserji poskušala pristati" v bližini peščine, ki se nahaja vzdolž zasedenega dela ukrajinske regije Herson.

V operaciji je bilo ubitih "25 ukrajinskih vojakov, en vojak je bil ujet". Zajeli so tudi štiri čolne, medtem ko je eno plovilo pobegnilo, sporočilo ruskega ministrstva povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinske posebne enote pa so v izjavi, objavljeni v noči na danes, sporočile, da so borci iz 73. mornariškega centra "junaško umrli v bojni misiji", pri čemer niso razkrili števila umrlih, prav tako ne datuma in kraja njihove smrti.

V izjavi so navedli še, da se je glavnina pripadnikov skupine umaknila, potem ko je opravila "posebno nalogo", poroča AFP.

Ukrajinske sile po poročanju AFP že več mesecev poskušajo prečkati reko Dneper na območje Hersona, ki ga zasedajo ruske sile.

Ukrajinska vojska se sooča tudi s težavami na bojiščih v vzhodni Ukrajini. Skoraj dva tedna po ruski zasedbi mesta Avdijivka v Donecku ima vojska težave pri stabilizaciji frontne črte zahodno od tega mesta, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po besedah vrhovnega poveljnika ukrajinske vojske Oleksandra Sirskega hudi boji potekajo na delu fronte vzdolž vasi Tonenke, Orlivka, Semenivka in Berdiči. Sirski je v ta namen po poročanju dpa odpotoval v Doneck, da bi si ogledal tamkajšnje razmere.

Kot je na Telegramu danes dejal Sirski, so ukrajinske sile potisnile ruske enote iz Orlivke, vendar pa razmere ostajajo težke. Ukrajinskim silam so bile dodeljene okrepitve in dodatno strelivo za izboljšanje stanja na terenu, je pojasnil.