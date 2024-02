"Na Johnsona so pritiskali vsi v sobi, a pomoči za Ukrajino ni podprl" #vŽivo

Pregled dneva:



6.30 Mike Johnson tudi po srečanju z Bidnom ni podprl pomoči za Ukrajino

Ameriški senat je že potrdil predlog zakona, ki vsebuje skoraj 61 milijard dolarjev pomoči za Ukrajino, vendar pa Johnson predloga noče dati na glasovanje v predstavniškem domu, kjer ima zadostno podporo za potrditev, ker temu nasprotuje nekdanji predsednik Donald Trump.

Johnson je najprej zahteval reformo politike do migrantov, kar je od demokratov dobil, nato pa obrnil ploščo in zahteval ločitev vprašanja migracij od pomoči Ukrajini. Ko je v obliki senatnega predloga dobil tudi to, pa je spet obrnil smer in sedaj zahteva najprej spremembo politike do migrantov, poroča STA.

"Najprej moramo poskrbeti za potrebe Amerike in to je naša odprta meja. Američani razumejo, da katastrofa na meji prizadeva vse. Zato sem danes nenehno govoril o tem, tudi na zasebnem srečanju s predsednikom," je dejal Johnson.

Kot drugo prioriteto je izpostavil financiranje vlade, saj bo začasni zakon o nadaljevanju proračunskega financiranja kmalu potekel. "V dobri veri delamo na tem vsak dan že tedne in mesece," je zagotovil, vendar dodal, da je prva prioriteta zanj meja. "Mislim, da lahko predsednik sprejme izvršne ukrepe za to. Katastrofa se mora ustaviti, mi pa bomo poskrbeli za financiranje vlade," je dejal.

Chuck Schumer. Foto: Reuters Vodja senatne večine Chuck Schumer in vodja demokratske manjšine v predstavniškem domu kongresa Hakeem Jeffries sta zagotovila, da demokrati podpirajo varno, trdno in človeško mejo. "Naši republikanski kolegi morajo prenehati z igricami in sprenevedanjem glede meje," je dejal Jeffries.

Schumer je dejal, da je bil pogovor o Ukrajini zelo intenziven, saj je potrebno pomoč potrditi takoj. Namignil je, da so na Johnsona pritiskali vsi v sobi, vključno s predsednikom Bidnom in z vodjo republikanske manjšine v senatu Mitchem McConnellom.

Mitch McConnell. Foto: Reuters "Na srečanju smo jasno izrazili, da je treba najprej potrditi pomoč za Ukrajino. Glede meje se lahko pogovarjamo naprej. Jasno je, da si vsi želimo urediti stanje na meji, ampak Johnson ni razložil, zakaj bi morali to urediti prej kot Ukrajino," je dejal Schumer.

Ilegalni prestopi ameriške južne meje z Mehiko niso nov problem, saj se to dogaja že desetletja z občasnim naraščanjem in zmanjšanjem prihodov migrantov. Schumer je dejal, da Biden z izvršnim ukazom ne more storiti vsega in da je kongresni zakon med drugim nujen za povečanje sredstev za večje število mejnih agentov.

Bela hiša je po srečanju sporočila, da sta se Biden in podpredsednica ZDA Kamala Harris srečala s kongresnimi voditelji glede financiranja vlade in potrditve pomoči.

"Predsednik je poudaril, da ustavitev financiranja vlade ni sprejemljiva in bo povzročila nepotrebno škodo gospodarstvu in nacionalni varnosti. Prav tako je poudaril nujno potrebo vztrajanja ob strani Ukrajini in je opisal njene izgube na bojiščih v zadnjih tednih ter racionalizacijo streliva, ker kongres ne ukrepa," so zapisali.

"Predsednik je spomnil, da predlog zakona zagotavlja tudi denar Izraelu za boj proti Hamasu in več humanitarne pomoči za prizadete v spopadih po svetu, vključno s palestinskimi civilisti, ki se soočajo s hudim humanitarnim položajem," je še sporočila Bela hiša.