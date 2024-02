Ob drugi obletnici vojne v Ukrajini so poslanci in poslanke Evropskega parlamenta potrdili dolgoročno financiranje Ukrajine, t. i. platformo za Strateške tehnologije za Evropo, ki predvideva večje spremembe večletnega proračuna EU. Ukrajini bodo tako do leta 2027 izplačali petdeset milijard evrov pomoči, namenjenih za obnovo Ukrajine. Prva sredstva bodo nakazali že marca. Evropski poslanci bodo sicer na tokratnem plenarnem zasedanju pozvali tudi k zagotovitvi več streliva in orožja Ukrajini ter strožjemu izvajanju sankcij proti Rusiji.

Revizija dolgoročnega proračuna EU je po pričakovanjih dobila veliko podporo. Za je glasovalo 536 poslancev, proti 40, 39 pa se jih je vzdržalo. Vseh osem slovenskih evroposlancev je predlog potrdilo.

Revizija vključuje petdeset milijard evrov vreden instrument za Ukrajino in platformo Strateške tehnologije za Evropo. Cilj te revizije je podpirati konkurenčnost in odpornost EU v strateških sektorjih. Prav tako krepi proračun EU za spopadanje z migracijami in zunanjimi izzivi ter pripravljenost EU na krize in proračunsko prožnost. Poleg tega revizija v skladu z zahtevami Parlamenta uvaja mehanizem za reševanje naraščajočih stroškov, povezanih z odplačilom sredstev iz načrta za oživitev gospodarstva Naslednja generacija EU ob naraščajočih obrestnih merah.

Sredstva so namenjena za obnovo

"Dosegli smo dodatnih petdeset milijard evrov. To je podpora za obnovo, da lahko Ukrajina izvaja osnovne javne storitve, da se bo modernizirala. Prav tako bodo sredstva namenjena za strelivo in protizračno obrambo. Ukrajina potrebuje tudi reforme, da se bo lahko pridružila Evropski uniji," je ob predstavitvi instrumenta dejala španska evroposlanka in poročevalka Eider Gardiazabal Rubial.

Prva sredstva v višini 4,5 milijarde evrov bodo po besedah poročevalcev izplačana že v prihodnjih dneh. "Instrument za Ukrajino je ključen znak naše zaveze Ukrajini, omogoča predvidljivo financiranje, ki bo Ukrajini omogočilo lažjo pot do Evropske unije. Ključno je, da ta instrument začne veljati čim prej, da lahko že marca pošljemo prva sredstva," je poudaril evropski komisar za proračun Johannes Hahn.

Večina, ki predlog podpira, meni, da je pomoč Ukrajini nujna, da je treba ukrepati, ko se soočamo z vojaškim konfliktom na naši celini, da pa bi sveženj pomoči moral priti bistveno prej, da ni dovolj fleksibilen, pa tudi, da je tega denarja bistveno premalo. "To ni dovolj. Ukrajini moramo ponuditi več pomoči. Več moramo narediti pri vojaški podpori," menijo nekateri.

"Nočem dati hrvaškega denarja za režim Zelenskega"

Na drugi strani pa so nekateri evroposlanci predlogu nasprotovali in poudarili, da tudi ZDA pri dobavi orožja in pomoči Ukrajini niso več tako solidarne, kot bi morale biti. "Nočem dati hrvaškega denarja za režim Zelenskega. Tudi Američani so se odpovedali financiranju. To je davkoplačevalski denar," je dejal hrvaški evroposlanec Ivan Vilibor Sinčić, njegov kolega Mislav Kolakušić pa dodal, da morajo ta sredstva omejiti, če Ukrajina ne bo izpeljala volitev.

"50 milijard za Ukrajino je temelj za korupcijo velikega obsega, da gre za sistemsko tveganje. Veliko denarja jemljemo iz drugih delov proračuna in nihče nam ne zagotovi, da ta denar ne bo pristal v koruptivnih podjetjih," je še dejal eden od evroposlancev.

Nekateri nasprotniki so ob tem predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen očitali, da se za vojno v Ukrajini vedno najde denar, za marsikaj drugega, na primer zeleni prehod ali podnebne cilje, pa ne. Ob tem predsednico Evropske komisije sprašujejo, kje so finančna sredstva za cilje, ki si jih je zadala na začetku mandata. "To je še ena prazna obljuba Von der Leynove," je sklenil nemški evroposlanec Tiemo Wölken.