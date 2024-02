Posebna zahvala Ukrajincev Sloveniji

🇸🇮🤝🇺🇦

Thank you, Slovenia!#2YearsOfResistance#2yearsOfUnity@MO_RS @DamirCrncec

Two years ago, russia started an unprovoked full-scale invasion of Ukraine. We are grateful to every country, leader, and person who has stood—and continues to stand—with Ukraine. We will win. pic.twitter.com/ecxKKIf0Zx — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 26, 2024

Črnčec: Putin naj umakne vojsko, nato sledijo pogovori o škodi

V objavi so posebej označili slovensko ministrstvo za obrambo in državnega sekretarja v omenjenem resorju Damirja Črnčeca. Ta je na sobotnem shodu v podporo Ukrajini, ki sta ga pripravila ukrajinska skupnost v Sloveniji in ukrajinsko veleposlaništvo v Ljubljani, povedal:

"Slovenija od začetka podpira Ukrajino, kajti izhaja iz svoje zgodovinske izkušnje iz leta 1991. Vojna je bila kratka in uspešna, danes je Slovenija demokratična država. To je izhodišče, da razumemo, kaj se danes dogaja v Ukrajini. Slovenija je in bo podpirala Ukrajino."

"Vse pozive za mir je treba nasloviti na enostaven način. Te vojne je lahko danes ali jutri konec, če ruski predsednik umakne vojsko iz Ukrajine. In potem se začnejo pogajanja o povrnitvi škode, ki je bila prizadejana," je še dodal.

Dr. Damir Črnčec:"Vse pozive za mir je treba nasloviti na enostaven način. Te vojne je lahko danes ali jutri konec, če ruski predsednik umakne vojsko iz Ukrajine. In potem se začnejo pogajanja o povrnitvi škode, ki je bila prizadejana." pic.twitter.com/lwOSahy5OU — Ministrstvo za obrambo RS (@MO_RS) February 24, 2024

Letos poslali novo pošiljko dronov

Slovenija je med drugim lani Ukrajini poslala pošiljko brezpilotnih letalnikov belin, ki jih proizvaja ajdovsko podjetje C-Astral. Po poročanju 24ur.com je Slovenija letos v Ukrajino poslala novo pošiljko omenjenih letalnikov. Tokrat gre za več kot deset tako starih kot tudi novih modelov, ki imajo celo možnost vertikalnega vzletanja. Oboji so nadgrajeni z opremo za motenje signala, Ukrajinci pa naj bi bili z njimi zelo zadovoljni.

💪💙💛The reconnaissance drone, handed over by Slovenian friends, is already fulfilling its mission of clearing the Ukrainian land from russian occupiers.



🇺🇦🤝🇸🇮We are grateful to the Ukrainian soldiers and our Slovenian friends. pic.twitter.com/KwIgGPnl0F — Ukraine in Slovenia (@UKRinSLO) July 10, 2023

Kaj vse je Slovenija donirala Ukrajini?

Slovenija je do zdaj v Ukrajino med drugim poslala tudi številna oklepna vozila in tanke, puške, čelade, strelivo, zdravstveno zaščitno opremo ter materialno pomoč za ublažitev posledic zrušenja jezu Kahovka.

Po oceni portala politico.eu je Slovenija v Ukrajino poslala 12 odstotkov lastnih zalog orožja, kar je enako kot Francija in Nizozemska ter odstotno točko več od Nemčije. Celoten obseg slovenske pomoči Ukrajini sicer uradno ni znan, saj številni projekti potekajo v tajnosti.