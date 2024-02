Šokantni prizori, ki jih bo nemogoče pozabiti #video

Vojna v Ukrajini, ki jo je pred dvema letoma in dvema dnevoma z invazijo na sosednjo državo sprožila Rusija, po zaslugi pametnih telefonov, ki jih nimajo le ukrajinski (in ruski) civilisti, temveč tudi vojaki na fronti, brezpilotnih letalnikov, nadzornih kamer in novinarskih ekip velja za najbolje dokumentirani oboroženi spopad v zgodovini človeštva. Od 24. februarja 2022 je nepregledno število videoposnetkov na milijone gledalcev vznemirilo, šokiralo in užalostilo, Evropejce pa tudi opomnilo, da tako rekoč v njihovi neposredni bližini divja najhujši vojaški konflikt od konca druge svetovne vojne. Ponovno si oglejte nekatere najbolj viralne prizore iz vojne med Ukrajino in Rusijo.

V četrtek, 24. februarja 2022, je prebivalce tako rekoč vseh večjih ukrajinskih mest prebudila sirena, ki je naznanjala nevarnost zračnega napada. Začela se je ruska invazija na Ukrajino, ki jo je osebno ukazal predsednik Rusije Vladimir Putin.

Invazija je tako postala globalna tema številka ena, svetovni splet pa so preplavili videoposnetki ruskih vojaških oklepnikov in tovornih vozil, ki so vstopala v Ukrajino, ruskih letal in helikopterjev, katerih misija je bila vzpostaviti popoln nadzor nad ukrajinskim zračnim prostorom in onemogočiti ukrajinsko vojaško letalstvo.

Sledili so videoposnetki ruskega raketiranja ukrajinskih tarč, pri čemer so mnogi izstrelki zgrešili cilj in povzročili civilne žrtve.

Ruski oklepniki vstopajo v regijo Sumi na severovzhodu Ukrajine, ruski vojaški helikopterji pa se približujejo enemu prvih strateških ciljev, letališču Gostomel v neposredni bližini Kijeva:

Ukrajinska vojska ni sedela križem rok, temveč je tudi s pomočjo mednarodne skupnosti odbila prvotni poskus Rusije, da zasede Kijev. Frontna črta se je po uspešni ukrajinski protiofenzivi konec leta 2022 pomaknila na vzhod Ukrajine.

Rusija po dveh letih vojne okupira regije (oziroma dele regij) Doneck, Lugansk, Zaporožje, Herson in Mikolajev, že od leta 2014 pa zaseda tudi polotok Krim. Septembra 2022 si je Rusija tudi uradno priključila Doneck, Lugansk, Zaporožje in Herson, čeprav nima nadzora nad celotnim ozemljem regij. Ukrajina je Ruse povsem izrinila iz mesta Herson na drug breg reke Dneper.

Rusija je na uspešno ukrajinsko protiofenzivo jeseni leta 2022 odgovarjala s srditimi raketnimi napadi na ukrajinska mesta, predvsem Kijev, kjer je tudi nastal spodnji viralni videoposnetek dekleta, ki je čudežno preživelo eksplozijo rakete v svoji neposredni bližini:

Ukrajinska vojska je po utrditvi frontne črte, ki se je ob srditih bojih za manjša, a strateško pomembna mesta, kot sta Bahmut ali Avdijka, v zadnjem obdobju premaknila nekoliko v korist Rusije, a ob pogledu od daleč večinoma še vedno ostaja nespremenjena, začela (neuradno) napadati tudi cilje v notranjosti Rusije.

Sirene so se večkrat oglasile v Belgorodu in okoliških mestih v bližini meje z Ukrajino, skupila pa so jo celo parkirana ruska letala na letališčih več sto kilometrov stran. Eden najslavnejših prizorov, ki je simboliziral ukrajinski odpor, je bil tudi posnetek domnevno ukrajinskega drona, ki je bil sestreljen neposredno nad Kremljem v Moskvi.

Ukrajinski vojaki sestreljujejo ruske balistične rakete, ukrajinski helikopterji po eksplozijah zapuščajo Belgorod, eksplozije na ruskem mostu na polotok Krim, napadanje ruskih vojaških ladij v Črnem morju:

Tako so se prebivalci in prebivalke okupiranega Hersona odzvali na prihod ukrajinskih osvoboditeljev, zaradi katerih so Rusi zapustili glavno mesto regije Herson. V videoposnetku babica enega od ukrajinskih vojakov izraža hvaležnost svojemu vnuku:

Ob omenjanju vojne v Ukrajini v prihodnosti bo nemogoče hkrati pomisliti tudi na vojne zločine, ki so jih po ugotovitvah mednarodnih preiskovalcev zagrešili tako ruski vojaki kot pripadniki ruskih paravojaških skupin, kot je Wagner. Najbolj znan ruski vojni zločin je skoraj zagotovo masaker v mestu Buča, kjer so preiskovalci odkrili množična grobišča, v katerih je bilo skoraj 460 trupel.

Verjetno najbolj znan videoposnetek ruskega vojnega zločina pa je bil umor ukrajinskega ostrostrelca Oleksandra Macievskega, ki so ga ruski vojaki kot vojnega ujetnika s strelnim orožjem umorili po tem, ko je v objektiv kamere pametnega telefona dejal "Slava Ukrajini":

Vojna v Ukrajini je prinesla tudi bližnje srečanje med velesilama, Rusijo in ZDA, in sicer visoko nad Črnim morjem.

Ruski lovec su-27 je marca lani namreč letel v neposredni bližini ameriškega izvidniškega brezpilotnega letala MQ9 Reaper, z nevarnimi manevri in spuščanjem goriva pa naj bi ga tako zelo zmotil, da je ameriški dron strmoglavil v Črno morje, so takrat sporočili iz poveljstva ameriškega letalstva za Evropo in Afriko: