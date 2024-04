Rusija je uslužbenca slovenskega veleposlaništva razglasila za nezaželeno osebo

Rusija je uslužbenca slovenskega veleposlaništva v Moskvi razglasila za nezaželeno osebo, so sporočili z ruskega zunanjega ministrstva, poroča ruska agencija Tass. Gre za povračilni ukrep po izgonu ruskega diplomata iz Slovenije konec marca.

O izgonu slovenskega diplomata je ministrstvo obvestilo slovensko veleposlanico v Moskvi Darjo Bavdaž Kuret, ki so jo danes poklicali na pogovor. Kot poroča ruska tiskovna agencija Tass, je bila veleposlanica na pogovoru na ministrstvu 15 minut, ob prihodu in odhodu pa ni dajala izjav.

Slovensko zunanje ministrstvo je 21. marca obvestilo rusko veleposlaništvo, da je ruskega diplomata, ki je opravljal aktivnosti, neskladne z njegovim diplomatskim statusom, razglasilo za nezaželeno osebo skladno z devetim členom dunajske konvencije o diplomatskih odnosih. Ob tem je diplomatu, šlo naj bi za namestnika vojaškega atašeja Sergeja Lemeševa, postavilo enotedenski rok, da zapusti državo. Iz Slovenije je odšel 27. marca.

Rusko zunanje ministrstvo je ob izgonu diplomata napovedalo odgovor. Danes pa so na svoji spletni strani zapisali, da so veleposlanici ob upoštevanju načela vzajemnosti izročili noto o razglasitvi enega od uslužbencev slovenskega veleposlaništva v Moskvi za nezaželeno osebo.

Na ministrstvu so ob tem poudarili, da je izgon ruskega diplomata odkrito neprijazna poteza Slovenije, ki jo obravnavajo v kontekstu splošne usmeritve Ljubljane k uničenju vezi med Slovenijo in Rusijo. "Odgovornost za posledice takšne destruktivne politike je v celoti na slovenski strani," so še poudarili v Moskvi.