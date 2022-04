Rusi nočejo trupel svojih vojakov. "To je vojna, vendar oni niso živali."

"Vsi smo doživeli trenutek, ko je nekdo umrl. Tudi če nam pogine pes ali mačka, se ne vedemo tako. To vam govorim kot predsednik države, ki se bojuje z ruskimi vojaki. To je vojna, vendar oni niso živali," je dejal Zelenski, potem ko je Kremelj zavrnil vrnitev trupel svojih vojakov.

Podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk, ki je odgovorna za pogajanja z Moskvo o vračanju posmrtnih ostankov, je povedala, da uradniki v Moskvi kljub večkratnim prošnjam, naj Rusija predloži sezname pogrešanih, tega niso storili. Dodala je, da je zanje pomembnejše prikrivanje števila smrtnih žrtev, piše The Guardian.

Povedala je, da se je po telefonu ali Zoomu pogovarjala z več ruskimi uradniki, vključno z namestnikom obrambnega ministra Aleksandrom Fominom in Tatjano Moskalkovo, varuhinjo človekovih pravic iz Kremlja. "Ruske oblasti nočejo teh trupel. Pogovarjala sem se z njo in ji rekla, naj prevzamejo svoje mrtve vojake. Ni se odzvala. Rekla je le: 'Posvetili se bomo temu,'" je dejala Vereščukova.

"Ležijo na poljih in Rusi jih nočejo"

Rusko obrambno ministrstvo je prejšnji teden objavilo uradno število smrtnih žrtev v prvem mesecu vojne. Po njihovih navedbah so izgubili 1.351 vojakov. V Kijevu medtem trdijo, da naj bi bilo število mrtvih ruskih vojakov veliko večje, in sicer okoli 16 tisoč. Nato je prejšnji teden ocenil, da jih je umrlo med sedem in 15 tisoč.

Svetovalec Zelenskega Mihail Podoljak je dejal, da so Rusi na Krimu in v Belorusiji za odstranjevanje posmrtnih ostankov nekaterih vojakov uporabljali mobilne krematorije.

"Tam ležijo na poljih in Rusi jih nočejo," je dejal.

Nekatera trupla imajo v hladilnicah

Vereščukova je povedala, da ima Ukrajina trupla vsaj dva tisoč ruskih vojakov v hladilnicah v različnih regijah po državi, našli pa so tudi nekaj zoglenelih ostankov in identifikacijskih žetonov, s katerih je razvidno, da je šlo za ruske vojake.

"Vse jih preštejemo. Posmrtne ostanke imamo v hladilnikih. Rečemo jim, naj jih vzamejo. Trupla so v vrečah, lahko jih damo Rdečemu križu in pošljemo na belorusko mejo, kamor želite, dali vam bomo ta trupla," je še povedala. Rusi bi morali le poslati sezname pogrešanih prek Mednarodnega komiteja Rdečega križa (ICRC), da bi jih Ukrajina nato primerjala s trupli, ki jih ima, in vrnila tista, ki se ujemajo. Ruske oblasti po njenih besedah ​​niso hotele poslati seznamov, ker bi to vključevalo priznanje, koliko vojakov je bilo ubitih.

Rusi trdijo drugače: Zelenski preprosto laže. Pripravljeni smo osebno iti po trupla.

Ukrajinski uradniki so sporočili, da poskušajo s posmrtnimi ostanki ruskih vojakov ravnati spoštljivo, vendar pa naj bi bilo z nekaterih objav na Telegramu razvidno, da ni vedno tako. Nekateri pravni strokovnjaki pravijo, da bi to lahko kršilo ženevsko konvencijo.

V ponedeljek so bili na proukrajinskem računu na Telegramu objavljeni videoposnetki, na katerih se zdi, da so ukrajinski vojaki uporabili telefon mrtvega Rusa, da so poklicali njegove sorodnike, in da so se veselili njegove smrti. Videoposnetka ni bilo mogoče takoj preveriti.

Svetlana Golub, vodja odbora vojaških mater, nevladne organizacije, ki se zavzema za pravice ruskih vojakov, je ukrajinske oblasti obtožila, da so ovirale vračanje trupel.

"Zelenski preprosto laže. Pripravljeni smo osebno iti po trupla. Ukrajinske oblasti nam tega ne dovolijo," je dejala. Povedala je, da je njena organizacija napisala več pisem ukrajinski policiji. "Ampak naše zahteve ali zavrnejo ali nam povedo, da mora Rusija najprej umakniti vse svoje enote. Včasih popolnoma ignorirajo naše zahteve," je dejala.