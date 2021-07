Ropa v pariški draguljarni osumljena Črnogorca

Osumljenca, ki so ju v sredo aretirali v povezavi s torkovim ropom v pariški draguljarni, sta Črnogorca, so povedali viri blizu preiskave. Aretirali so ju na avtobusu za Srbijo na avtocestnem počivališču v bližini meje z Nemčijo.

Ropar, ki je v torek popoldne v pariški draguljarni Chaumet ukradel nakit v vrednosti od dva do tri milijone evrov ter pobegnil z električnim skirojem, in njegov pomočnik sta po ugotovitvah preiskovalcev najela sobo v hotelu v tretjem okrožju francoske prestolnice.

Moška sta v priporu

Med preiskavo sobe so ugotovili, da sta se odpravila na avtobus za srbsko prestolnico Beograd. Aretirali so ju na počivališču v bližini meje z Nemčijo. Vir blizu preiskave je povedal, da gre za Črnogorca, stara 44 in 54 let. Moška, pri katerih so našli večjo količino nakita, sta v priporu.